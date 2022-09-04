الدوحة - فريد عبدالباقي



أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برنامج التوجيه المهني لمتطوعي كأس العالم قطر 2022.



جرى إطلاق البرنامج في حفل كبير أقيم على ستاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر والذي سيحتضن نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر المقبل، وكما تم الكشف خلال الحفل عن الزي الرسمي للمتطوعين، وذلك بحضور المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث م.ياسر عبدالله الجمال، والرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، وكبير مسؤولي البطولات والفعاليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم والمدير الإداري لبطولة كأس العالم قطر 2022 كولين سميث، وسفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث الأسترالي تيم كاهيل، نحو 20 ألف متطوع من الجنسين، وعدد كبير من المعنيين والمهتمين والمتابعين.



ويهدف البرنامج المهني التوجيهي إلى عقد دورات تدريبية وتأهيلية خاصة مختلفة حول كيفية التعامل مع الجماهير والتواصل في مختلف الظروف، حيث من المقرر أن يشارك 20 ألف متطوع في دعم الجوانب التشغيلية لمونديال قطر الذي ستقام منافساته على 8 استادات مونديالية مشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية.



وتم خلال الحفل إلقاء قسم التطوع من جميع المتطوعين المتواجدين في ستاد لوسيل: «سنعمل من أعماق قلوبنا في كل مهمة على حدة، في هذه اللحظة الفريدة في حياتنا، لتقديم نسخة رائعة من بطولة كأس العالم»، والذي حث على الالتزام بأداء دورهم بمسؤولية ومهنية ووفقا لبرنامج ولوائح «فيفا» للمتطوعين، والتعاون لخدمة الجماهير واللاعبين باحترام من دون أي شكل من أشكال التمييز ومساعدة الجميع على خوض أفضل تجربة، ومقابلة الزوار بابتسامة ومساعدتهم بصدر رحب.



من جانبه، قال ناصر الخاطر: أشعر بالفخر لإطلاق برنامج المتطوعين بحضور 20 ألف متطوع، وهناك أيضا 4 آلاف متطوع من الدوليين سينضمون إليهم، أرحب بجميع الذين حضروا لاستاد لوسيل، إنه لأمر رائع أن نشاهد هذا الإنجاز ويتبقى 78 يوما على انطلاق كأس العالم وأنتم روح هذه البطولة.



فيما أعرب الأسترالي تيم كاهيل، عن سعادته بإطلاق برنامج التوجيه المهني للمتطوعين، وقال: إنه لأمر رائع أن أتواجد هنا في ستاد لوسيل وأمام جميع المتطوعين الذين يصلون إلى 20 ألف متطوع.



هذا، واجتمع م.ياسر الجمال، مع رئيس «مايكروسوفت» أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا رالف هوبتر.



ونشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أكدت خلالها أن الطرفين ناقشا مجالات التعاون على طريق استضافة مونديال قطر 2022.



وإلى ذلك، أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، باب شراء تذاكر كأس «سوبر لوسيل»، الذي سيجمع بين الزمالك المصري والهلال السعودي، الجمعة المقبل لتدشين ستاد لوسيل المونديال، وسيحضر الحفل نجم الغناء العربي المصري عمرو دياب.



أغلق «فيفا»، عبر موقعه الرسمي، باب شراء التذاكر المباراة، بعد نفاذ الكمية المطروحة من التذاكر، ليتبقى فقط تذاكر صالات الضيافة «vip»، التي لم يتم الانتهاء من شراء التذاكر المتاحة لها، والتي تقدر قيمة التذكرة 1500 ريال قطري.



وكانت اللجنة المنظمة حددت جوائز المباراة والتي تبلغ 2.5 مليون دولار، يحصد الفائز على 1.5 مليون دولار، والوصيف على مليون دولار.