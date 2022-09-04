عبدالعزيز الفضلي

في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أعلن وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار عن بدء استقبال المواد المرتجعة في إدارة التوريدات والمخازن اعتبارا من اليوم الاحد.



جاء ذلك خلال نشرة عممها النجار على الجهات ذات الصلة في «التربية»، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وجاء فيها: يهديكم قطاع الشؤون المالية أطيب تحياته بمناسبة بداية الفصل الدراسي الأول 2023/2022، ومن منطلق حرص قطاع الشؤون المالية على تقديم أفضل الخدمات لجميع قطاعات الوزارة، نود الإفادة ببدء استقبال المواد المرتجعة اعتبارا من 2022/9/4 وعليه يرجى مراعاة الآتي:



أولا: المواد التابعة للتواجيه الفنية والإدارات المركزية: لا يجوز إعادة المواد التالفة والمرتجعة، والتي يتم صرفها بعد اعتماد التواجيه الفنية أو الإدارات المركزية إلا بعد اعتماد استمارة طلب الإعادة من نفس الجهات المذكورة (مواد التواجيه الفنية، إدارة التقنيات، إدارة نظم المعلومات، إدارة الصيانة، الخ).



ثانيا: الأجهزة المكتبية، آلة تصوير، جهاز فاكس: لا تتم إعادة المواد المذكورة إلا بعد اعتماد استمارة طلب الإعادة من قبل فنيين جهة الاختصاص (إدارة الخدمات العامة، مراقبة السجل العام، قسم التصوير) في الوزارة.



ثالثا: الأثاث المكتبي والإداري: تتم إعادة المواد بعد اعتماد استمارة طلب إعادة من قبل اللجنة المختصة في إدارة التوريدات والمخازن قسم الإرجاع والإعارة.



رابعا: ضرورة إبلاغ الجهات التابعة ذات الصلة بالتعميم والالتزام بما جاء فيه من إجراءات، علما أنه لن يتم تسلم أي طلب إعادة غير مستوفية التعليمات.