ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، أن مدير الجهاز د.حمد العدواني أصدر قرارا بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية من قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية الموصى بها لدى الجهاز، مشيرة إلى أن هذا القرار يسري من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف ما ورد به، مؤكدة ضرورة مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم في خارج الكويت.



وأشارت المصادر إلى أنه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، لافتة إلى أنه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.