أشاد السودان بالجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت عبر هيئاتها المختلفة لدعم ومساعدة المتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد.



وشدد ممثل مفوضية العون الإنساني المشرفة على العمل الإنساني في السودان آدم إبراهيم في مؤتمر صحافي على أهمية جهود الكويت في دعم متضرري الأمطار والسيول ببلاده والتي «لم تتأخر عن الاستجابة لأي نداء»، مقدما شكره لها حكومة وشعبا على «دعمها الإنساني والتنموي».



من جانبه، قال سفير الكويت في الخرطوم د.فهد الظفيري إن الكويت سارعت في العمل على مساعدة السودان على مواجهة آثار الأمطار والسيول، مشددا على ضرورة المساهمة في اتخاذ تدابير مستقبلية لعدم تكرار ما حدث عبر دراسات علمية وهندسية. وأضاف «أن الأمطار والسيول تحولت إلى كارثة سنوية تواجه السودان وما يصرف على معالجة الكارثة أكبر من جهود الوقاية منها».



وأشار السفير الظفيري إلى أن الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني وعبر هيئاتها ومنظماتها المختلفة سارعت لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين في السودان سواء من خلال توفير الإعانات الغذائية والإيوائية في المرحلة الأولى أو من خلال مواجهة الأوبئة ذات الصلة بكارثة الفيضانات.



بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الهلال الأحمر الكويتية أنور الحساوي إنه جرى التحرك ضمن مبادرة للاستجابة السريعة عبر توزيع مساعدات غذائية وإيوائية لنحو 1000 أسرة من المتضررين في ولايتي الجزيرة ونهر النيل.



وأضاف أن عملية الإغاثة بدأت من ولاية الجزيرة التي تعد من اكثر الولايات تضررا عبر توزيع مساعدات إيوائية وغذائية وصحية.



وتابع ان المساعدات ستتواصل لتشمل مناطق أوسع وولايات أخرى خلال الأيام القادمة، مؤكدا انهم لن يدخروا جهدا في تقديم يد العون والمساعدة.



من جهته، قال المدير العام لمنظمة الرعاية الاجتماعية بالسودان عبدالسلام يونس إنهم ارسلوا قافلة الى ولاية نهر النيل قدمت مساعدات لنحو 1100 أسرة فيما سيتم إرسال قوافل مساعدات أخرى إلى عدد من الولايات المتضررة تستهدف نحو 2200 أسرة.



من جانبه، قال مقرر لجنة الطوارئ بصندوق إعانة المرضى محمد هجو إنهم سيروا قافلتين، الأولى لولاية نهر النيل والثانية لولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق، مشيرا إلى أنهم قدموا سبعة آلاف ناموسية مشبعة و300 سلة غذائية وأدوية ومستهلكات معملية لمتضرري ولاية الجزيرة. وأضاف أنه تم تقديم 2000 ناموسية مشبعة وعيادات مجانية جوالة لمدة شهر بولاية سنار وفي ولاية النيل الأزرق تم توزيع 2000 ناموسية وتنفيذ حملة لمكافحة نواقل الأمراض وكلورة مياه الشرب خارج الشبكة لمدة شهر والتي يشارك فيها نحو 250 عاملا ومشرفا بالصحة متعهدا بالتدخل في مكافحة الأوبئة في 4 ولايات متضررة.