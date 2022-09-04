عدم إنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين ودراسة الوظائف التي يمكن إلغاؤها

قرار " الديوان " بشأن تكويت الوظائف الحكومية أكمل 5 سنوات الشهر الجاري والدرجات الوظيفية ألغيت

تجريم شراء الأصوات و«الفرعية».. محسوم .. والسماح للكويتيين في الخارج بالتصويت

مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ترقب أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية والخاصة جولة مفاجئة عشوائية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، انطلاقا من القناعة الكاملة بأن النزول للميدان يكشف مدى ملاءمة استمرارية الخطط الحالية أو وجود خلل مع معرفة أسبابه ومن ثم تبني الاصلاحات وتنفيذ المعالجة المثلى، خصوصا اذا كانت ثمة حاجة إلى إحداث تغييرات جذرية لتهيئة بيئة تعليمية جيدة في ظل الميزانية المخصصة للتعليم.



هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة تعهدت بالقضاء على أي محاولات لشراء الأصوات أو عقد التشاورات الفرعية، مشددة على حرص الحكومة الكامل على تطبيق القانون.

وقالت إن الأجهزة المعنية تعمل بكل قدراتها وتضاعف جهودها وتواصل الليل بالنهار لتحقيق المسؤوليات المنوطة بها لإنجاح العرس الديموقراطي.



واستطردت المصادر قائلة: على الجميع الالتزام بالقانون فالحكومة جادة في تحقيق الاستقرار السياسي.

واستذكرت المصادر قرار رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الذي نص على تشكيل لجنة لكشف التلاعب في القيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين عندما كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، لافتة إلى حسم وعزم الحكومة «المبكر» على منع كل ما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين.



وردا على سؤال حول السماح للكويتيين المتواجدين في الخارج للعمل أو للسياحة أو الدراسة بالتصويت، أجابت المصادر: نعم، سيسمح لهم ويتم وضع أدوات التنفيذ.

عدم إنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين ودراسة الوظائف التي يمكن إلغاؤها

قرار " الديوان " بشأن تكويت الوظائف الحكومية أكمل 5 سنوات الشهر الجاري والدرجات الوظيفية ألغيت



علمت " الأنباء" ان قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية أكمل 5 سنوات الشهر الجاري ، وهي المدة المحددة بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

و أكدت المصادر ان العمل تم على التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين حتى الوصول بعد تلك المدة التي حددها القانون إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية.

وتولى الديوان تحديد عدد الموظفين الواجب انهاء خدماتهم حتى تم الوصول بعد السنوات الخمس إلى النسبة المئوية المستهدفة ، وتم تخفيض وظائف غير كويتي التي تنطبق عليها هذه النسبة من الميزانية التي تحددها وزارة المالية.



هذا، وعلمت "الأنباء" أيضا أن عدة إجراءات جديدة لتعديل التركيبة السكانية منها عدم إنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين إلى جانب دراسة الوظائف التي يمكن الغاؤها والمشغولة بالوافدين تنفيذا لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، والطلب من الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة تكويت مديري ومراقبي وسكرتارية مكاتب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين .