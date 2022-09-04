القاهرة: هناء السيد



أكد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف ورئيس وفد الكويت في ختام أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي طلال النمش أن الكويت تعرب عن أملها في أن تعزز القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس على المستوى الوزاري العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، مشيرا إلى أهمية الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي الذي من المنتظر أن يعرض على القمة العربية بدورتها العادية (31). وحول توصيات المجلس، قال النمش إن المجلس استعرض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد يوم الأربعاء الماضي وتمت الموافقة عليها كقرارات صادرة عن الوزراء، مضيفا أن في مقدمة هذه القرارات تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي (109) و(110) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.



وأوضح أن المجلس بحث إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية 31 وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في لبنان يناير 2019 والتحضير للقمة في دورتها الخامسة.



وأشار النمش كذلك إلى بحث موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وموضوعات اقتصادية دورية. كما تم بحث الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018 - 2037 وموضوعات خاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وكذلك توصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان. وشاركت الكويت في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوفد برئاسة النمش وعضوية عدد من المسؤولين في وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.



وضم وفد الكويت كلا من محاسب أول بقطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، ومدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي.