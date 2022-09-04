عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن موعد عطاءات مناقصتين طرحتهما وزارة الأشغال لدراسة وتصميم أعمال البنية التحتية لمناطق «الفيحاء وكيفان والشويخ الإدارية وعبدالله السالم والنزهة» تم تأجيله الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري. وأضافت المصادر انه وفقا للشروط العامة الموحدة لمناقصات عقود الخدمات الاستشارية فإن الشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء أن يكون كويتيا فردا كان أم شركة، ومقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وأن يقدم ما يثبت ذلك بموجب شهادة حديثة معاصرة لعام طرح المناقصة، ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا ما لم يكن الطرح مقصورا على المكاتب الاستشارية المحلية وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه أحكام كل من البند رقم (1) من المادة (23) والمادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة وتعديلاته.



ويتم تسليم وثائق المناقصة لمن يرغب في التقدم لها خلال الزمان وفي المكان المحددين في الإعلان عن المناقصة بعد سداد الرسم المقرر لهذه الوثائق ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشارت المصادر الى أن العطاء يبقى نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره ولمدة 90 يوما من تاريخ فض مظاريف العطاءات، ولا يؤخذ بأي تعديل في الأسعار بعد تقديم العطاء.