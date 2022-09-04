بشرى شعبان - عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان رفع اقتراحا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن طلب إعادة النظر وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 867/ لسنة 2001، والذي نص في البند رقم 7 منه على وقف وإزالة جميع أنواع وأشكال جمع الملابس وجمع فائض الأطعمة المنتشرة في الأسواق والمساجد والأماكن العامة للأوقاف على أن تكون داخل المساجد فقط.



وأضافت المصادر أن اقتراح الوزير الشريعان يقضي بأن يتم تعديلها بالسماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات العينية وفقا لضوابط وآليات محددة يتم وضعها من قبل وزارة الشؤون، مضيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد تقدم الجمعية الكويتية للإغاثة وهي إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة من قبل «الشؤون»، بطلب بشأن ترخيص مشروع جمع الملابس داخل الكويت وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في مجال بيع الملابس المستعملة، وقيام الجمعية بصرف المبالغ المحصلة من بيع الملابس لمستحقيها في الدول المحتاجة.



وتتمثل فكرة المشروع في قيام الشركة بتسلم الأغراض المستعملة «التبرعات العينية» عن طريق تسجيل المتبرعين في التطبيق الإلكتروني «عونك» بحيث يتم تسلم هذه الأغراض من المتبرعين والجهات المانحة المسجلة في التطبيق من قبل الشركة والتصرف فيها ليعود الريع بعد ذلك إلى مشاريع الجمعية المرخصة.