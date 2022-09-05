واصل برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعد تغلبه على مضيفه إشبيلية 3-0 محققا فوزه الثالث تواليا، في مباراة قوية على ملعب «رامون سانشيس بيخوان»، عاقب خلالها النادي الأندلسي في الشوط الأول بالهجمات المرتدة معتمدا على «رزمة» من الوافدين الجدد، اذ افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل في أول أهدافه في «لا ليغا» بقميص «البلاوغرانا» (21) وأضاف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الثاني بعد أول تمريرة من الفرنسي جول كونديه في ثاني مباراة له (36)، ليرفع برشلونة رصيده 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد الذي تفوق على ريال بيتيس 2-1، كما رفع الهداف الدولي الپولندي رصيده إلى 5 أهداف في 4 مباريات في الدوري هذا الموسم، قبل أن يستبدله المدرب تشافي هرنانديز بالمهاجم أنسو فاتي (74).



في المقابل، بدا إشبيلية فوضويا في الهجمات اذ احتسب ضده 5 حالات تسلل، منها هدف الأرجنتيني إريك لاميلا (12).



إلى ذلك، فشل أتلتيكو مدريد في العودة بأفضل من التعادل أمام مضيفه ريال سوسيداد 1-1، افتتح أتلتيكو التسجيل بفضل ألفارو موراتا (5) مسجلا ثالث أهدافه هذا الموسم، ومع بداية الشوط الثاني، أدرك سوسيداد التعادل بفضل رأسية البديل الوافد أخيرا النيجيري عمر صديق (55) في ثالث أهدافه هذا الموسم، وكالعادة، دفع الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 66 بدلا، إلا أن الأخير فشل في تبديل نتيجة اللقاء كما فعل أمام فالنسيا، ليصل «الأتلتي» إلى النقطة الـ10 في المركز السادس، وحصد سوسيداد النقطة الـ 7 في المركز الثامن.



من جهته، أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، سعادته بالانتصار، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «من المبكر الحديث عن بعض الأشياء، وعلينا أن نكون متواضعين»، مضيفا: الحفاظ على شباكنا نظيفة أمر مهم، فهو يمنحنا الأمان، وتير شتيغن كان رائعا، وسجلنا هدفا من كرة ثابتة، ومن المهم أن نكون أكثر فعالية، ولدينا أشياء إيجابية عديدة، ولا يفوز الجميع على هذا الملعب.



انتزع إسبانيول فوزه الأول بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيك بلباو 1-0. كما فاز أوساسونا على ضيفه رايو فايكانو 2-1.



وتختتم الجولة الرابعة اليوم بلقاء يجمع بين بلد الوليد مع ألميريا.