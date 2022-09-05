استعاد باريس سان جرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق الأهداف بعودته فائزا من ارض نانت 3-0، في حين تابع مرسيليا انطلاقته القوية بقيادة مدربه الجديد الكرواتي ايغور تودور وحقق الفوز خارج الديار أيضا على اوكسير العائد الى الدرجة الاولى 2-0 ضمن منافسات المرحلة السادسة.



ورفع سان جرمان رصيده إلى 16 نقطة متساويا مع مرسيليا، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالحه، اذ سجل 24 مقابل 13 للنادي المتوسطي.



وسجل ثلاثية باريس كل من كيليان مبابي بصناعة من ميسي (١٨ و٥٤) ونونو مينديز (٦٨).



وفشل لنس في البقاء على المسافة ذاتها مع باريس سان جرمان ومرسيليا المتصدرين بعد اكتفائه بالتعادل 1-1 على أرض رينس.



وفي بقية اللقاءات، فاز ليل على مونبلييه 3-1، ولوريان على أجاكسيو 1-0، وكليرمون على تولوز 2-0، وتعادل بريست مع ستراسبورغ 1-1، وتروا مع رين بالنتيجة ذاتها.

ألمانيا



حقق أينتراخت فرانكفورت فوزه الثاني تواليا بسحقه ضيفه لايبزيغ 4-0 ضمن مواجهات المرحلة الخامسة للدوري الألماني لكرة القدم، ونجح فرانكفورت، الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، بخلق الفارق في الشوط الأول بفضل الدولي الياباني دايشي كامادا (15)، وسيباستيان روده بعد سبع دقائق.

وأضاف المدافع البرازيلي توتا (67) والبديل الكولومبي رافايل سانتوس (84 من ركلة جزاء) هدفين في الشوط الثاني.

وتقدم فرانكفورت للمركز التاسع في الترتيب مع 8 نقاط وتحضر بشكل جيد لاستقبال سبورتينغ البرتغالي في الجولة الاولى من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم. واقتنص هرتا برلين انتصاره الأول في «البوندسليغا» بتجاوزه أوغسبورغ 2-0.