ذكرت شبكة «فوتبول إسبانيا» المحلية، أن الدولي الفرنسي نبيل فقير جناح ريال بيتيس الإسباني، قد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع ريال مدريد.



وأضافت الشبكة، على موقعها الإلكتروني، أنه بعد مرور عشر دقائق فقط من المباراة، سقط اللاعب أرضا عندما اصطدم بلاعب ريال مدريد داني كارفاخال. وبعد المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من عمر «الليغا»، أكد المدير الفني لفريق ريال بيتيس أن إصابة الدولي الفرنسي تمزق في أوتار الركبة، ولم يتم تقييم المستوى بعد.



وحتى في أفضل السيناريوهات، سيغيب لمدة أسبوعين على ما يبدو، رغم أنه جزء أساسي من الفريق، وهم بحاجة إليه في أسرع وقت ممكن.