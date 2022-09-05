سجل نابولي فوزا لافتا في الدوري الإيطالي بعد تجاوزه نظيره لاتسيو 2-1 في عقر دار الاخير، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من بطولة ايطاليا لكرة القدم، رافعا رصيده الى 11 نقطة في الصدارة مؤقتا، وافتتح لاتسيو التسجيل مبكرا عبر ماتيا زاكانيي بعد مرور 4 دقائق، لكن نابولي الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم أدرك التعادل عبر رأسية الكوري الجنوبي مين جاي كيم (38)، ومنحه الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا هدف الفوز بتسديدة قوية (61).



وفي «ديربي الغضب» حسم ميلان حامل اللقب ديربي المدينة ضد جاره إنتر 3-2 في مباراة مثيرة في مجرياتها على ملعب «سان سيرو» الذي يتقاسمه الفريقان، وأحرز أهداف ميلان كل من رفائيل لياو هدفين (28 و60)، وأوليفيه جيرو (54)، فيما سجل هدفي إنتر كل من بروزوفيتش (21) وإيدين دجيكو (67)، والفائز رصيده إلى 11 نقطة خلف نابولي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الإنتر عند 9 نقاط بالمركز الخامس، والخسارة هي الثانية في خمس مباريات لإنتر.

من جانبه، أكد مدرب ميلان ستيفانو بيولي بعد الفوز في «ديربي الغضب» أن فريقه فاجأ «الإنتر»، وقال بيولي في تصريحاته لشبكة «DAZN»: «من الواضح أن هذا كان صداما وجها لوجه، أنا راض عن سلوك الفريق، لقد سيطرنا لمدة 70 دقيقة، لكن بمجرد أن تراجعنا قليلا كانت هناك مخاطرة، لقد أظهر فريقنا نضجا كبيرا أمام خصم قوي للغاية، ليس من الممكن السيطرة لمدة 95 دقيقة، لكننا أظهرنا تصميما وحضورا كبيرا، لقد فاجأناهم، ووضعنا المزيد من الطاقة والشراسة بالمبارزات الفردية».



وحصد كريمونيزي أول نقطة له في الموسم الحالي بتعادله سلبيا مع ضيفه ساسولو.



وتعادل سبيتسيا مع بولونيا 2-2.وتختتم اليوم الجولة الخامسة للدوري الإيطالي بثلاثة لقاءات، حيث يلتقي ساليرنيتانا مع إمبولي، ومونزا مع أتلانتا، فيما يحل ليتشي ضيفا على تورينو.