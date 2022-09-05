كرّس الإسباني رافايل نادال تفوقه على صديقه ريشار غاسكيه بتحقيقه فوزه الثامن عشر على الفرنسي، ليتأهل الى الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، بصحبة الپولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا عند السيدات.

وحسم «الماتادو» الإسباني الساعي الى لقبه الكبير الثالث للموسم والخامس في «فلاشينغ ميدوز» والثالث والعشرين في مسيرته، مواجهته الثامنة عشرة مع غاسكيه من أصل 18 مباراة بينهما 6-0 و6-1 و7-5.



وفاز ابن الـ 36 عاما في 34 شوطا متتاليا أمام صديقه الفرنسي، ليضرب المصنف ثانيا في البطولة الأميركية موعدا في ثمن النهائي مع الأميركي فرانسيس تيافو الثاني والعشرين والفائز بدوره على الأرجنتيني دييغو تشفارتسمان الرابع عشر 7-6 (9-7) و6-4 و6-4 ليبلغ هذا الدور للمرة الثالثة تواليا.



ولم يظهر نادال أي تأثر بالحادثة التي حصلت معه في الدور السابق ضد الإيطالي فابيو فونييني حين ارتطم مضربه بالأرض وارتد الى أنفه الذي نزف دما. وبلغ ثمن النهائي أيضا الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس وذلك بالفوز على الأميركي جنسون بروكسبي 6-3 و6-3 و6-3.

ويلتقي ألكاراس في الاختبار المقبل مع المخضرم الكرواتي مارين تشيليتش الذي تأهل الى الدور الرابع بعد الفوز على البريطاني دانيال إيفانز العشرين 7-6 (13-11) و6-7 (3-7) و6-2 و7-5 في لقاء حقق خلاله 26 إرسالا ساحقا و74 ضربة ناجحة. وتأهل أيضا وللمرة الأولى في مسيرته البريطاني كاميرون نوري، المصنف تاسعا عالميا، بفوزه على الدنماركي هولغر رونه 7-5 و6-4 و6-1.

ولدى السيدات، واصلت شفيونتيك المصنفة أولى مشوارها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على الأميركية لورن ديفيس 6-3 و6-4، وتلتقي الپولندية في ثمن النهائي مع الألمانية جولي نييماير الفائزة على الصينية جينغ كيينوين 6-4 و7-6 (7-5).