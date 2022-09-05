حقق مان يونايتد فوزا رائعا على ضيفه أرسنال 3-1 أمس على ملعب «أولد ترافورد» في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ».

تقدم أصحاب الأرض عن طريق أنتوني ماثيوس في أول ظهور له بقميص اليونايتد في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد من خــارج منطقة الجزاء.

وسرعان ما تعادل الضيوف عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 60 بعد تمريرة بينية من مارتن أوديغارد لداخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع من أمام جيسوس ولكن وصلت لساكا داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة نحو المرمى. عاد الشياطين الحمر مرة ثانية عن طريق ماركوس راشفورد، بإحرازه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و75 من زمن المباراة. وجاءت المباراة من جانب واحد خلال الشوط الثاني، بعد سيطرة كبيرة للشياطين الحمر على مجريات الأمور، وسط تراجع غريب من لاعبي «المدفعجية».

وبهذا الفوز رفع مان يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة 12 في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة (15)، محتلا بها صدارة الدوري.

وسجل برايتون فوزاً كبيراً على ليستر سيتي ٥-٢.

وأهدر مان سيتي حامل اللقب نقطتين بسقوطه في فخ التعادل خارج ملعبه بعد تعادله مع أستون ڤيلا 1-1، ورفع «السيتي» رصيده الى 14 نقطة بالمركز الثاني، فيما يتواجد أستون ڤيلا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

على ملعبه «فيلا بارك» انتزع استون ڤيلا الذي يعاني في مطلع الموسم الحالي بإشراف مدربه ستيفن جيرارد نقطة ثمينة من ضيفه الثقيل مان سيتي الذي خاض المباراة وقد سجل 19 هدفا في مبارياته الخمس الاولى أي بمعدل 3.8 أهداف في المباراة الواحدة، ورفع مهاجمه ايرلينغ هالاند رصيده هذا الموسم إلى 10 أهداف في 6 مباريات منذ مطلع الموسم الحالي، معززا صدارته لترتيب الهدافين، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه، لكن أستون ڤيلا لم يرفع الراية ونجح في ادراك التعادل بفضل جناحه الجامايكي ليون بايلي (74).

وأبدى ​ستيفن جيرارد​ سعادته بتعادل فريقه، وقال: «أنا فخور باللاعبين ولكن انه تعادل كبير لكنه لايزال مجرد تعادل، في بعض الأحيان يتعين عليك وضع المزيد من الأرجل في الفريق والتضحية بمستويات فنية معينة».

وعن إلغاء هدف كوتينيو في آخر دقائق المباراة بداعي التسلل، قال: «لا أعرف لماذا تم إلغاء الهدف، ما الخطأ الذي حدث، رأيت أنه هدف مشروع، وكان لا بد من مراجعة اللقطة»، مضيفا سأستقبل الضربات دائما، هذه وظيفتي، لقد فقدنا الكثير من النقاط هذا الموسم ونحتاج إلى القيام بأشياء مختلفة.