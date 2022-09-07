عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أنها ستقوم بتوزيع مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم (2/2015) من باع بيته والتي تشتمل على 44 بيتا للمخصص لهم حتى تاريخ 2 مايو 2007، بحيث يكون توزيع البطاقات يومي الخميس 8 والأحد 11 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط الاثنين 12 الجاري، واجراء عملية القرعة الخميس 15 الجاري.وقالت «السكنية» إن المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن هذا الخبر الحضور شخصيا الى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا في هذه المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وذلك لاستلام بطاقة القرعة.



وأشارت «السكنية» الى أنها تهيب بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة وانه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط أو من ينوب عنه بتوكيل خاص ينص على الإجراءات وانه لاستلام بطاقات دخول القرعة التوجه الى الكاونتر الموجود في بهو «المؤسسة».



وفيما يلي الأسماء:



عدنان عبدالرضا عبدالوهاب بحروه



محمد غازي غزاي المطيري



فهد دخيل فهد العتيبي



وليد خالد زابن الرشيدي



جاسم أحمد دخيل ناصر العنجري



حسين علي سليمان المفيدي



ناصر شخير عبدالله العنزي



سلطان راكان فلاح العجمي



جابر عبدالسيد عبدالرحمن السعيد



جراح سعود تيعان البغيلي



هادي علي لهيميد الفليج



لوءي مجبل رجيان الرشيدي



محمد كاظم عطا الله مبارك



محمد ملوح هزاع الا صمع العنزي



نايف مشعان محمد الديحاني



فهد عماش طرجم الشمري



نواف محمد خويشان الديحاني



سالم سعد مرسال الماجدي



عبدالحميد محمد حسن الموسوي



علي عزام شيحان عزام العنزي



عطاالله مخلف سليمان المطيري



عماد عبداللطيف ضيدان الضفيري



عوض سعود عوض الرشيدي



عادل منصور بدر المنصور العرفج



جهاد محمد ابراهيم الحاي



طارق ناصر يوسف الخرافي



عبدالرحمن عبدالله رفيدان



مبارك صالح حسن النجاده



محمد سليمان جزاع الشمري



خالد شريف عيد العنزي



ناصر ذياب ناصر المطيري



بدر ناصر عبدالله الفرهود



خالد حمد مرزوق السعد الحبيل



حسين طارق يعقوب الشاهين



بدر أحمد عثمان المفرج



حسين علي راشد سبت عباس القلاف



حماد محمد جازع العجمي



سعود فهد عباس العتيبي



أحمد ابراهيم اسماعيل سالمين



سيف حسين عايض المطيري



ناصر عبدالله غلوم بن حسن



مبارك دليم رفاعي المطيري



طلال عبدالله براك الدبيخي



ابراهيم محمد فلاح الدلك