الإنتاج سيصل إلى مليوني متر مكعب يومياً مع انتهاء مشاريع «أم الهيمان وكبد والمطلاع»

قدرة محطة الصليبية 600 ألف متر مكعب يومياً.. و«كبد» 18 ألفاً وبعد التوسعة ستصل إلى 270 ألفاً



عاطف رمضان

قالت مصادر في وزارة الأشغال إن الوزارة تمتلك 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وهي محطة الصليبية بقدرة استيعابية 600000 متر مكعب يوميا، ومحطة كبد مياه ثلاثية بقدرة استيعابية تصل إلى 18000 متر مكعب يوميا وبعد التوسعة ستنتج 270000 متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطة الرقة بقدرة استيعابية تصل إلى 29000 متر مكعب، كما تقوم محطة أم الهيمان بإنتاج 25000 متر مكعب يوميا.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن محطة تنقية الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي هي الأكبر عالميا من حيث نوعية المعالجة الرباعية، مضيفة أن محطة تنقية الصليبية مزودة بمختبر حاصل على شهادة الآيزو وهي تعالج 60% من إجمالي مياه الصرف الصحي وتتم الاستفادة من المياه المعالجة رباعيا ونقلها إلى مركز التحكم في مياه المعالجة بالصليبية وضخها إلى مزارع الوفرة والعبدلي يتم ضخ الفائض منها إلى المحميات الطبيعية وبحيرة أم المرادم.



وبينت المصادر أن مجموع هذه المحطات الأربع يصل ما يقارب المليون متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيا ورباعيا، ومع انتهاء المشاريع المستقبلية (محطة أم الهيمان ومحطة كبد الشمالي ومحطة المطلاع) سيصل الناتج إلى مليوني متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطات معالجة متنقلة تنتج 50000 متر مكعب يوميا وفي العقد المستقبلي سيصل الناتج إلى 90000 متر مكعب يوميا، كما أن لهذا المنظومة رقابة بيئية من إدارة شؤون البيئة التابعة لقطاع الهندسة الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.



وذكرت المصادر ان وزارة الأشغال العامة متمثلة بقطاع الهندسة الصحية هي الجهة المسؤولة عن كامل منظومة الصرف الصحي بالكويت ابتداء من استقبال ونقل المياه الصرف الصحي وصولا إلى معالجة تلك المياه وتوزيعها للوصول إلى الاستفادة القصوى كري المحاصيل والأشجار المثمرة وغير المثمرة واستخدام المياه المعالجة في عملية استخراج النفط الثقيل والخفيف حيث يتم تزويد القطاع النفطي بناتج المياه المعالجة بكمية تصل إلى 60000 متر مكعب يوميا وجار إنشاء خط تزويد شركة نفط الكويت بـ 48000 متر مكعب يوميا من المياه المعالجة، كما تقوم الوزارة بتزويد المياه المعالجة للمزارع لدعم منظومة الأمن الغذائي.