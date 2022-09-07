الخطة الموضوعة توافقت مع الفترة الزمنية والاستحقاقات المطلوبة والسفر من وإلى جميع الوجهات حسب إجراءات التشغيل

نهاية موسم الصيف الفعلي ستكون 30 أكتوبر.. ونحرص على ضمان استحقاقات الركاب كاملة دون أي إجراءات تخل بذلك



عبدالله الراكان



قال مدير العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي إن الإدارة وضعت خطة منذ بداية موسم إجازة الصيف والأعياد تتضمن مكونات وعناصر النجاح والالتزام بمواعيد وجداول الرحلات والإجراءات التشغيلية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني حققت جميع عناصر النجاح في خطتها مع جميع الشركاء الموجودين والعاملين بالمطار، خاصة الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومقدمي الخدمات وشركات الطيران.



وأضاف الهاشمي في تصريح خاص لـ«الأنباء» الخطة الموضوعة توافقت مع الفترة الزمنية والاستحقاقات المطلوبة مع تطبيق جميع الإجراءات للتشغيل وعودة المسافرين من جميع الوجهات والدول في جميع مباني الركاب على حسب إجراءات التشغيل.



وزاد بأن الخطة الزمنية بدأ تطبيقها في بداية يونيو الماضي وحتى بداية سبتمبر الجاري، مؤكدا أنها حققت نجاحا كبيرا في جميع أركانها، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية والجدول المخصصة للرحلات واستحقاقات الركاب كاملة دون أي إجراءات تخل بذلك خاصة السفر من مطار الكويت والعودة إليه في جميع مباني الركاب، مشيرا إلى أن نهاية موسم الصيف الفعلي ستكون 30 أكتوبر المقبل.