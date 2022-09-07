دارين العلي



بدأت السفارة الأميركية لدى البلاد التحضير لانطلاق مهرجان «اكتشف أميركا» السنوي بعد توقف دام عامين بسبب إجراءات مواجهة جائحة «كورونا».



وفي هذا الصدد، استقبلت «الأنباء»، كشريك إعلامي رئيسي في المهرجان منذ عام ٢٠١٣، مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة كريستي واتكينز، ومساعد مسؤول مكتب الشؤون العامة كريستين بوروسكي، بحضور مدير التحرير الزميل محمد الحسيني وطاقم العمل الإعلامي والإداري والإعلاني الخاص بالمهرجان بهدف التنسيق والتعاون لتغطيته بأفضل الوسائل.



وقد تخلل الاجتماع التعريف بأهم الأحداث الذي سيشهدها المهرجان لهذا العام والبرامج الخاصة والمواضيع التي سيتم تناولها في المهرجان الذي ينطلق في 20 أكتوبر ويستمر حتى 29 منه.



ورحب مدير التحرير محمد الحسيني بوفد السفارة الأميركية، معتبرا أن الشراكة مع «الأنباء» استراتيجية في تغطية أحداث المهرجان الذي بدأ عام 2013 ومنذ ذلك الحين تفرد له الصحيفة حملات خاصة وصفحات متنوعة ومميزة.



ولفت الى أن العودة إلى هذا المهرجان بعد انقطاع بسبب جائحة «كورونا» تمثل أهمية كبيرة في تواصل السفارة مع عموم الشعب الكويتي عبر نقل هذه البرامج عن طريق جريدة «الأنباء» بكافة وسائلها سواء المقروءة او الإعلانات او عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.



بدورها، أكدت مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة كريستي واتكينز أهمية التواصل مع الإعلام بمختلف أشكاله، لافتة الى أن الانفتاح على الإعلام وتزويده بالمعلومات هو النهج المتبع حاليا في السفارة.



ولفتت الى أن مهرجان «اكتشف أميركا» يصب في خانة هذا الانفتاح وتزويد الجمهور والإعلام بمعارف متنوعة اجتماعية واقتصادية وفنية وتعليمية حول الولايات المتحدة وزيادة فرص التعاون في شتى المجالات.



وتحدثت مساعد مسؤول مكتب الشؤون العامة كريستين بوروسكي عن تفاصيل المهرجان، الذي سيتضمن عدة برامج وأنشطة تتنوع بين المحاضرات وورش العمل في المجال الاقتصادي بالإضافة الى أنشطة لإلقاء الضوء على الأطعمة والمنتجات الأميركية، عدا عن الحفلات التي تقدمها فرق موسيقية أميركية متميزة.



وأوضحت أن البرنامج سيتضمن أنشطة خاصة بالطلاب وتعريف بالجامعات الأميركية والتخصصات المطلوبة التي تقدمها بأعلى مستويات التصنيف العالمي، حيث سيكون هناك برامج خاصة في هذا الشأن.



ولفتت الى أن المهرجان سيشهد حضور الشيف الأميركي الفلسطيني الأصل «الشيف ناصر» الذي سيقدم أفضل أنواع الطعام، وسيلقي الضوء على أنواع الطعام الأميركي، مشيرة الى أن اختيار هذا الشيف ضمن فعاليات البرنامج يعود للجانب الإنساني الذي يمثله، حيث قام خلال جائحة كورونا بطهو الطعام في مطعمه وتوزيعه للناس الأكثر تضررا من الجائحة ممن فقدوا أعمالهم في نيويورك، موضحة أنه سيشكل إثراء للمهرجان بجولاته التي سيتحدث فيها عن التحديات والفشل والأمل والنجاح.