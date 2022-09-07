العتل: نجاح المرحلة الأولى من تجربة التحقق من الشهادات الأكاديمية للمهندسين عن طريق التدفق المعلوماتي «داتا فلو»

عاطف رمضان



أعرب السفير الهندي لدى الكويت سيبي جورج عن ارتياحه لنتيجة المحادثات التي أجراها مع رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل حول آليات الاعتماد المهني للمهندسين الهنود في الجمعية، لافتا إلى أن المباحثات بين السفارة والجمعية لم تنقطع ودورية على مدى العامين الماضيين وحتى خلال فترة جائحة «كورونا».



وأضاف سيبي جورج في لقاء مع الإعلاميين خلال زيارة قام بها أمس الى الجمعية أن المهندسين الهنود هم الأكثر عددا من هذه الفئة في الكويت ويتلقون دعما كبيرا في مجال الاعتماد من قبل الجمعية بشكل عام.



وأشاد السفير الهندي بتوجه الجمعية لزيارة الهند لحل كل المشاكل العالقة بالاعتماد خلال الفترة القريبة.



وحول التوجهات الكويتية لاختبار واعتماد العمالة قبل قدومها للكويت، قال سيبي: إن هذا الاجراء متبع مع أكثر من مهنة ومنها مع الممرضات قبل قدومهن إلى الكويت ونحن مستعدون للاطلاع على هذا التوجه.



من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إن المباحثات تركزت على تطوير التعاون بين الجمعية والسفارة الهندية، فيما يتعلق بتطوير آليات الاعتماد المهني للمهندسين الهنود في الكويت.



وكشف العتل عن الاتفاق على إرسال وفد جديد من الجمعية الى الهند لمقابلة الجهات المعنية هناك لحل الاختلاف في آليات الاعتماد المهني - الهندسي في جمهورية الهند، والعمل على حل مشاكل هذا الاعتماد للعمل في الكويت.



وحول التطور في آليات الاعتماد كشف العتل عن نجاح المرحلة الأولى من تجربة التحقق من الشهادات الأكاديمية للمهندسين عن طريق التدفق المعلوماتي «داتا فلو»، مما سيقلل من المدة المطلوبة لاعتماد الشهادات وتصنيفها المهني، موضحا أن هذا التوجه الجديد الذي تقوم به الجمعية يهدف الى المزيد من التحقق وضمان صحة المؤهلات والشهادات المقدمة للاعتماد في الجمعية.



وأكد العتل أن إجراء التحقق من الشهادات هو ضمان جودة ويشمل كل المهندسين الراغبين بالعمل في الكويت ومن كل الجنسيات، مضيفا أن التحقق عبر «داتا فلو» يشتمل المهندسين القدامى وحديثي الانتساب معا.



وأوضح العتل أن المجال مفتوح لاعتماد المزيد من جهات التدقيق والاعتماد، مشيرا الى أن تعدد أجهزة الاعتماد الأكاديمي في الهند، بالإضافة الى اعتماد الحكومة المركزية في جمهورية الهند تجعل المهمة أكثر صعوبة.