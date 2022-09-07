بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون عن ان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية فهد الشريعان أصدر قرارا بتكليف كل من مدير ادارة الرقابة التعاونية احمد فريج وكيلا مساعدا لشؤون التعاون ومديرة ادارة الفتوى في القطاع القانوني هبة الشمري وكيلا مساعدا للشؤون القانونية في الوزارة.

كما بين المصدر عن تشكيل لجان خاصة في كل من قطاع التعاون وقطاع التخطيط للنظر في الشكاوى الخاصة بالقطاعين.

وعلى صعيد آخر، علمت «الأنباء» أن اجتماعا مشتركا عقد بين وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتنسيق وتنظيم العلاقة بعد اعادة الاشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزير الشؤون.