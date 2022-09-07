تطبيق الساعة المرنة في وزارة التعليم العالي سيحل عدة مشاكل أبرزها تفادي الازدحامات المرورية

على «المالية» إقرار ميزانية لإنشاء مبنى مستقل ودائم لوزارة التعليم العالي

نأمل من اللجنة التعليمية القادمة الحرص على وجود رقابة فاعلة وتطبيق القوانين لحفظ حقوق الموظفين

نتابع كافة تظلمات الموظفين ونحاول إيجاد حلول لها بالتنسيق مع مسؤولي الوزارة



كشف رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد حسين البراك عن ابرز إنجازات النقابة الفترة الماضية، معلنا عن المطالبات التي تسعى النقابة الى تحقيقها من اجل توفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة للموظفين. وذكر البراك في حوار خاص لـ «الأنباء» ان هناك تقاعسا من وزارة المالية في إقرار ميزانية لإنشاء مبنى مستقل لوزارة التعليم العالي، مؤكدا ان النقابة تتابع كافة التظلمات التي يقدمها الموظفون وتحاول إيجاد حلول لها بالتعاون مع مسؤولي التعليم العالي. وكان للبراك رسالة موجهة الى اعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الامة المقبل، مؤكدا ان هناك أولويات يفترض ان تكون على اجندة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإليكم تفاصيل الحوار:



نود تسليط الضوء على أبرز انجازات النقابة الفترة الماضية.



٭ تسعى النقابة دوما الى تحقيق المكتسبات المستحقة للموظفين وبفضل الله حققنا إنجازات عدة خلال الفترة الماضية على المستوى الإداري والاجتماعي، فعلى المستوى الإداري من خلال مجلس الإدارة قمنا باتخاذ عدة قرارات إدارية تصب في تحقيق مصلحة الموظفين ومنها إقرار البصمة في اكثر من موقع داخل الوزارة تفاديا للازدحام الذي كانت تشهده أجهزة البصمة الفترة الماضية بما كان يؤخر الموظفين عن الوصول الى مقار عملهم، بالإضافة الى معالجة بعض القرارات الإدارية التي كانت نوعا ما تسبب ضررا كبيرا للموظفين وتفهمت الإدارة العليا مطالبنا وتمت معالجة تلك القرارات. وعلى المستوى الاجتماعي تقوم اللجنة الاجتماعية بالنقابة برئاسة هيا العوض، بجهود حثيثة من خلال التعاقد مع شركات وفنادق ومستشفيات في تقديم خدمات صحية وترفيهية واجتماعية لخدمة موظفي الوزارة.



ما أبرز مطالبكم الحالية والموجودة على اجندة عملكم؟



٭ نحن حاليا بصدد العمل على تحقيق مطالب لخدمة الموظفين ويكون لها اثر إيجابي لتحقيق الاستقرار الوظيفي وقدمنا عدة مقترحات ومطالب للإدارة العليا وبانتظار الرد عليها وعلى رأسها إقرار حوافز مادية للموظفين.



كان لكم رأي في تجربة العمل 4 ايام فقط في الاسبوع فهل تطالب بها في الكويت؟



٭ تجربة العمل 4 أيام في الأسبوع مطبقة في اكثر من دولة في العالم ومنها دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان تلك التجربة مطبقة في امارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة وشهدت نجاحا ملحوظا وفقا لتصريحات المسؤولين في امارة الشارقة وكان لها تأثير إيجابي من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية على نفوس الموظفين كما أدت الى تقليل نسبة الحوادث المرورية وتحقيق الاستقرار الاسري والتكافل الاجتماعي بين الاسر، ونطالب بتطبيقها في الكويت.



نود تسليط الضوء على مطالبتكم بخصوص اعادة النظر في قرار تجميد الاذونات الرسمية للموظفين.



٭ تقدمنا بطلب إعادة النظر في قرار تجميد الأذونات الرسمية للموظفين والا تكون تلك الأذونات محتكرة بساعات معينة حيث ان قرار ديوان الخدمة المدنية حددها في 12 ساعة ولكن بعض الجهات الحكومية ومن بينها وزارة التعليم العالي تحددها وتوزعها بساعات معينة، وفكرة الجمود ان نلغي تحديد الساعات وان يكون المجال مفتوحا لاختيار الموظف وقدمنا المقترح وبانتظار صدور القرار.



طالبت بتطبيق الساعة المرنة في جميع الجهات الحكومية بالدولة فما المقصود بها؟



٭ الساعة المرنة مطبقة في الكويت في الهيئة العامة للبيئة وهي الجهة الحكومية الوحيدة في الكويت التي تطبق الساعة المرنة، ولا يخفى عليكم الازدحام المروري الكبير الذي تشهده شوارع الكويت لاسيما في ساعات الصباح الباكر وفي نهاية الدوامات الرسمية، والساعة المرنة هي ساعة تتيح للموظف التأخر عن مقر عمله صباحا وتعوض مساء في نهاية الدوام، وترحيل الساعة الى ما بعد نهاية الدوام الرسمي سيترتب عليه حل مشاكل عدة، أبرزها الأزمة المرورية.



مبنى الوزارة



هل هناك جديد فيما يخص مبنى جديدا لوزارة التعليم العالي؟



٭ هناك تأخر في انشاء مبنى لوزارة التعليم العالي مما يحمل الدولة مبالغ طائلة في الايجارات، والوزارة تخاطب سنويا وزارة المالية لإقرار ميزانية خاصة بإنشاء مبنى دائم لوزارة التعليم العالي ولكن المالية ترد بأن مبنى التعليم العالي ليس من ضمن أولويات المشروعات الحكومية، ونحمل المالية مسؤولية عدم إقرار ميزانية لوزارة التعليم العالي من اجل إنشاء مبنى دائم ونطالب وزير التعليم العالي بحل تلك المعضلة بأسرع وقت.



هناك الكثير من التظلمات التي يقدمها الموظفون بسبب التعسف معهم من قبل بعض المسؤولين فما دور النقابة تجاه تلك التظلمات؟



٭ يحق لكل موظف تقديم تظلم في حال شعر بأن هناك ظلما وقع عليه وتلك التظلمات تتابعها النقابة بشكل جدي ونعمل جاهدين لرفع الظلم عن جميع الموظفين، وبعضها تكون تظلمات داخل أروقة الوزارة ونقوم بالسعي مع الإدارة العليا الى حلها والبعض الآخر لا تصل الى حلول مرضية ويتم فيها اللجوء الى القضاء ورفع دعاوى قضائية ولا يزال هناك عدد من القضايا المنظورة امام القضاء بدعم من النقابة ونحن بانتظار احكام مبشرة بالخير لرفع الظلم عن الموظفين.



حوافز مالية



عدم وجود حوافز مالية خلق حالة من العزوف لدى الموظفين للعمل في بعض الادارات بالوزارة فهل تجدد دعوتك بإعادة النظر في سلم الرواتب لموظفي التعليم العالي واقرار كادر خاص لهم؟



٭ نجدد بالتأكيد المطالبة بإقرار حوافز مالية لموظفي وزارة التعليم العالي وإعادة النظر في سلم الرواتب لخلق بيئة عمل مشجعة على العمل ولما يقومون به من جهود حثيثة لخدمة مراجعي الوزارة ويفترض من الجهات المعنية بالنظر في البدلات والحوافز المتمثلة في ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية النظر بعين الاعتبار لموظفي وزارة التعليم العالي ولحقوقهم ومطالبهم المالية وإقرار كوادر خاصة بهم.



هل تم تسكين المناصب الشاغرة في وزارة التعليم العالي؟



٭ في الفترة الماضية تم تسكين غالبية المناصب الاشرافية في وزارة التعليم العالي وتم تأجيل البت في تسكين بعض المناصب بسبب استقالة الحكومة مؤخرا.



ما رسالتك الى اعضاء مجلس الأمة المقبل لاسيما اللجنة التعليمية من اجل وجود رقابة فاعلة من اعضاء البرلمان وتطبيق القوانين التي تحفظ حقوق الموظفين؟



٭ اللجنة التعليمية بمجلس الامة لها دور كبير في القضايا التعليمية ومنها القضايا الخاصة بموظفي المؤسسات التعليمية وأوجه رسالة للنواب بأن يكون اختيار أعضاء اللجنة التعليمية، وخاصة رئيس اللجنة، لشخص يكون بعيدا عن المصالح الانتخابية ولا ينظر للقضايا المعروضة على اللجنة التعليمية من منظور انتخابي انما منظور تحقيق المصلحة العامة.



الوثيقة العمالية



حدثنا عن الوثيقة العمالية وأبرز محاورها والتي تدعو النقابات والاتحادات بدعم مرشحي مجلس الأمة الذين سيدعمون تلك الوثيقة؟



٭ وجهنا دعوة لكافة النقابات والاتحادات العمالية بكافة قطاعات الدولة للتنسيق بشأن القضايا العمالية ووضع أولويات لها وبلورتها في صيغة وثيقة عمالية والتنسيق بشأنها مع مرشحي مجلس الامة عن الدوائر الخمس والاتفاق على دعم المرشحين الذين يدعمون الوثيقة العمالية ويتعهدون بالعمل على تحقيقها في حال وصولهم الى قبة عبدالله السالم، فالحركة العمالية في الكويت لها دور كبير ومشهود في مسيرة العمل الوطني والدفاع عن القضايا الوطنية ولا بد من وضعها في المكانة التي تستحقها وقد تميزت الحركة العمالية في الكويت بتاريخ حافل من العمل الوطني والدفاع عن حقوق العمال والقضايا الوطنية.



في ظل مطالبتكم بأن تقدم جامعة عبدالله السالم تخصصات تتماشى مع رؤية 2035 فما تلك التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل من وجهة نظرك ويجب التركيز عليها؟



٭ لا بد من التركيز على التخصصات التي تخرج كوادر مؤهلة قادرة على إدارة البلد بشكل اقتصادي وتنموي كبير، فلا بد من التركيز على التخصصات التي تساهم في تحقيق رؤية كويت 2035 وتعمل على تنمية وتطوير الكويت اقتصاديا وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.



تصنيف الجامعة



نود تسليط الضوء على الاسباب التي جعلت هناك تراجعا لتصنيف جامعة الكويت مؤخرا.



٭ جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة في الكويت ويتم سنويا قبول اعداد ضخمة من الطلبة بما يرهق الجامعة في أن يكون هناك مجال للتحرك على معالجة إشكالية التصنيف، ومن اهم الأسباب عدم إقرار ميزانية للأبحاث العلمية بشكل كبير حتى يتم صعود الجامعة في تصنيف اعلى من التصنيف الحالي فضلا عن عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس بالعدد الذي يرفع من تصنيف الجامعة، فلا بد ان يكون هناك تعيين واستقطاب لكفاءات علمية من خارج الكويت حتى يكون للجامعة سمعة دولية وتحصل على مراكز عليا في التصنيف.



في غضون اشهر قليلة سيكون هناك مجلس امة جديد وحكومة جديدة ما ابرز الأولويات والملفات التي يجب ان تكون على اجندة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية؟



٭ يتوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية إقرار قوانين تجعل من الكويت فعليا مركزا اقتصاديا وماليا وتكون هناك تنمية حقيقية بعيدا عن الأمور التي نسمع عنها ولم يتم إقرارها على ارض الواقع، بالإضافة الى ضرورة التركيز على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل فضلا عن ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات بما يتواكب مع تحقيق رؤية كويت 2035.





توفير بيئة عمل مشجعة وخلق حوافز تشجع على الإبداع والابتكار



أكد د.خالد البراك ان نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي لا تألو جهدا في سبيل تحقيق المكتسبات المستحقة للموظفين والمطالبة بحقوقهم الوظيفية التي توفر لهم بيئة عمل مشجعة وتخلق حوافز تشجعهم على الابداع والابتكار في وظائفهم، لافتا الى ان النقابة تقوم دوما بتقديم المطالبات للجهات المسؤولة ولكن أحيانا يحدث تقاعس من قبل تلك الجهات في تحقيق مطالب النقابة، مشددا على ان النقابة لن تتأخر في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق موظفي وزارة التعليم العالي حتى وإن وصلت الى تنفيذ الاعتصامات والاضرابات وتفعيل كافة السبل القانونية للحصول على حقوق الموظفين.