كشفت شركة La Meridionale (لا ميريديونال) الفرنسية، الاثنين عن سفينة «خالية من الجسيمات» ستربط سواحل مرسيليا بجزيرة كورسيكا، في ابتكار قالت المجموعة المتخصصة في صناعة السفن إنه الأول من نوعه في العالم.



وقال رئيس الشركة مارك روفيرشون على متن السفينة «بيانا» التي كتب عليها «أول سفينة خالية من الجسيمات في العالم»، «إنه حل غير مسبوق، وهو الأول من نوعه في العالم».



وتضم السفينة مرشحا مبتكرا تم تركيبه على محركات «بيانا» الأربعة، يقلص بدرجة كبيرة التلوث البحري إذ يقضي على 99% من أكاسيد الكبريت (SO2) ويزيل أيضا 99.9% من الجسيمات الدقيقة والمتناهية الصغر، من بين ملوثات الهواء الرئيسية التي تنبعث من السفن.



وعلق داميان بيغا، مدير العلاقات الخارجية والابتكار في AtmoSud، وهي هيئة إقليمية لمراقبة جودة الهواء، لوكالة فرانس برس «هم يذهبون إلى أبعد مما هو مطلوب بموجب التشريعات، من خلال معالجة جميع انبعاثات الجسيمات».



منذ عام 2020، بات الحد الأقصى المسموح به لكميات الكبريت في الوقود البحري 0.5%، مقارنة بـ 3.5% سابقا، بحسب قواعد المنظمة البحرية الدولية.



واعتبارا من عام 2025، ستقتصر النسبة القصوى على 0.1% في منطقة البحر الأبيض المتوسط.