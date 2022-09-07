فيما قالت إدارة مكافحة الحرائق بولاية كاليفورنيا الأميركية إن حريق غابات هائلا شب في منطقة فيرفيو بمقاطعة هيميت، وامتد إلى ألفي فدان وتسبب في مقتل شخصين وإصابة ثالث، كما دمر سبعة مبان وألحق أضرارا بعدد آخر، تشهد أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض حرائق مستعرة تعادل في خلال أربعة أيام فقط أكثر من ثلثي حرائق سبتمبر 2021 بمجمله، بعد أن عرفت الأمازون أسوأ شهر أغسطس منذ 12 سنة، وفق ما رصدته الأقمار الاصطناعية.



فبينما احتفلت البرازيل الاثنين بيوم الأمازون رصد المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أكثر من 12 ألف حريق في منطقة الأمازون في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر، أي أكثر بنسبة 70% من العدد المسجل في هذا الشهر بأكمله في العام الماضي.



يذكر أن في سبتمبر 2021، تم تسجيل 16742 من حرائق الغابات، وهو رقم أقل بكثير من متوسط 32110 حرائق خلال هذا الشهر منذ عام 1998، عندما بدأ المعهد في جمع هذه البيانات.

ويخشى من أنه إذا استمر تسجيل أكثر من 3000 بؤرة حريق كل يوم، فقد يكون شهر سبتمبر هذا من الأسوأ في التاريخ.



وفي أغسطس، زاد عدد حرائق الغابات في منطقة الأمازون بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، مع ما لا يقل عن 33116 حريقا، وهو الأعلى منذ عام 2010.