أعرب الأمير البريطاني هاري عن شكره لمدينة دوسلدورف الألمانية والجيش الألماني على استعدادهما لاستضافة ألعاب «إنفيكتوس جيمز 2023».



وقال هاري أمس في خطاب مقتضب بمبنى بلدية دوسلدورف إنه «ممتن إلى الأبد» لاهتمامها الكبير.



وذكر أنه يمكنه أن يؤكد بناء على خبرته أن اللقاء مع المشاركين في مهرجان الألعاب الأولمبية للمعاقين بالغ التأثير، وقال «يمكننا أن نتعلم الكثير منهم ونتطور من ذلك أيضا»، داعيا جميع المواطنين الألمان للمشاركة في مسابقات قدامى المحاربين التي ستقام في دوسلدورف العام المقبل.

وألعاب «إنفيكتوس جيمز» عبارة عن مسابقة رياضية للجنود والمحاربين القدامى الذين أصيبوا خلال القتال، وتعتبر مشروعا مفضلا للأمير هاري.