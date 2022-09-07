بعد خمسة عشر أسبوعا على بدء عرضه في صالات السينما، عاد فيلم «توب غن: مافريك» الذي يشكل تتمة للفيلم الأساسي ويتولى بطولته توم كروز مع كل من جنيفر كونلي، جون هام، وفال كيلمر، إلى صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في مؤشر على نهاية موسم صيفي غير لامع لهوليوود، على ما أفادت الاثنين شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحقق الفيلم الذي تولت إنتاجه شركتا «باراماونت بيكتشرز» و«سكايدانس ميديا» إيرادات بلغت 7.9 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا بين الجمعة والاثنين.

ويعتبر هذا المبلغ صغيرا نسبيا مع أن عطلة نهاية الأسبوع كانت ممتدة على ثلاثة أيام لمصادفة عيد العمال يوم الاثنين.



كما برز في المرتبة الثانية فيلم الحركة «بوليت تراين» مع إيرادات بـ7.3 ملايين دولار.



وحل ثالثا فيلم «سبايدر- مان: نو واي هوم» الذي بدأ عرضه في ديسمبر الفائت إلا أن شركة «سوني» أعادت طرح نسخة أطول من الأصلية بـ11 دقيقة. وحقق العمل إيرادات بـ6.6 ملايين دولار.



وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «دي سي ليغ أوف سوبر- بيتس» مع إيرادات بلغت 6.4 ملايين دولار، بينما حل خامسا فيلم الرعــب «ذي إنفيتايشن» محققــا ستـــــة ملايين دولار.