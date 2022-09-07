أفاد علماء في جامعة «أنجليا روسكين» في بريطانيا بأن النساء اللائي يشربن كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يكون لديهن إجمالي دهون أقل في الجسم مقارنة بمن يشربن كميات أقل.

وفحص الباحثون البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، لبحث العلاقة بين كمية استهلاك القهوة يوميا ونسبة الدهون الكلية في الجسم ودهون منطقة الجذع تحديدا.



ووجد الفريق أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و44 عاما اللاتي يشربن فنجانين أو ثلاثة فناجين من القهوة يوميا كان لديهن أدنى مستويات السمنة، بنسبة 3.4% أقل من اللاتي لم يتناولن القهوة، بينما النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عاما، كانت نسبة الدهون بين اللواتي شربن أربعة أكواب أو أكثر أقل بنسبة 4.1%.



وفي الرجال، كان تأثير القهوة أقل قوة، إذ وجدت الدراسة أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عاما والذين يشربون كوبين أو ثلاثة أكواب يوميا من القهوة كانت لديهم دهون أقل بنسبة 1.3% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا القهوة.