أعلنت «المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات» الإثنين، أنها فرضت باسم الاتحاد الأوروبي على «إنستغرام» غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة «بيتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بيانات القاصرين كما ينبغي.



وقال متحدث باسم الهيئة الناظمة لوكالة فرانس برس «لقد اتخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينص على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستنشر الأسبوع المقبل».



وهذه أضخم غرامة تفرضها الهيئة منذ 2018 حين منحت «اللائحة العامة لحماية البيانات» مزيدا من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر.