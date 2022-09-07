توقعت وسائل الإعلام المحلية اليابانية، أمس الثلاثاء، ألا تحظى التكلفة المرتفعة التي خصصتها الحكومة للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والتي سيتحملها دافعو الضرائب، برضا الشعب.



وقد ارتفعت تكاليف الجنازة إلى نحو 1.65 مليار ين (12 مليون دولار)، وفقا لتقدير جديد من الحكومة أمس الثلاثاء ويشمل تكاليف الأمن والاستقبال.



ووافقت الحكومة في أواخر أغسطس على ميزانية أكثر تواضعا قدرها 250 مليون ين للجنازة، لكنها واجهت انتقادات ووصف المبلغ بأنه غير واقعي ويتجاهل النفقات الضخمة لأمن واستضافة كبار الشخصيات.



وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن الحكومة تقدر الآن وصول الرسوم الأمنية للجنازة إلى حوالي 800 مليون ين، في حين تتكلف استضافة الوفود الأجنبية حوالي 600 مليون ين.