أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الشركات الخمس التي تم اختيارها من القطاع الخاص للمشاركة في برنامج (تحدي الابتكار) لعام 2022 المقام هذا العام بالتعاون كلية إدارة الأعمال في لندن (London Business School)، والذي يستهدف تحفيز الابتكار وتعزيز المهارات الابداعية في شركات القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تحويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة.



واسدل البيان الصحافي للمؤسسة الستار عن اسماء الشركات المشاركة وهم بنك برقان، بنك الخليج، بنك بوبيان، شركة بيتك كابيتال للاستثمار، والشركة الوطنية للاستثمار مبينا ان البرنامج هذا العام سيركز على اهتمامات الشركات المختارة لتحفيز القطاع المالي في الكويت ليصبح أكثر ابتكارا في أعماله ونشاطاته المتنوعة.



وبهذه المناسبة أقامت المؤسسة حفل عشاء على شرف الفرق المختارة وبحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يمثلونها، حيث تم اختيار الفرق الخمس التي تأهلت من القطاع الخاص بعناية بناء على معايير تنافسية ومقابلات شخصية للتعرف على من يمتلك المقومات لاكتساب خبرات جديدة والشغف للعمل على إيجاد حلول للتحديات او تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة.



وأوضح البيان أن الفرق المختارة ستقوم خلال فترة 3 شهور بالعمل على إيجاد حلول ابتكارية لتحديات واقعية خاصة بشركاتهم وستتاح لهم الفرصة للتعرف على تجارب لقيادات أعمال نجحت في تطوير مشاريعها، الأمر الذي من شأنه أن يعد المشاركين أن يصبحوا قادة أعمال يتمتعون بحس الابتكار والإبداع اللذين يقودان للنجاح. وذكر نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية د.خولة عبدالمحسن الشايجي أن برنامج تحدي الابتكار في نسخته السابعة والمطورة هو برنامج تعليم تنفيذي متعدد المراحل يقدم المعرفة الاكاديمية في إدارة الاعمال من خلال أدوات عملية تم تبنيها وتطبيقها على ارض الواقع في شركات عالمية واستخدامها في مواجهة التحديات او في تطوير منتجات او خدمات جديدة تم طرحها في الاسواق.