دارين العلي



تبدأ وزارة الكهرباء والماء الأسبوع المقبل تركيب عدادات الكهرباء الذكية واستبدال العدادات الميكانيكية في مصانع منطقة صبحان بعد انتهاء الفريق المختص من استبدال عدادات مصانع منطقة الشعيبة.



وقال مدير ادارة متابعة العقود والصيانة في قطاع خدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. ملوح العجمي إن العمل جار على مناقصة عدادات الكهرباء والماء الذكية ـ المرحلة الثانية، حيث أفاد بأنه ووفقا لإعلان الجهاز المركزي للمناقصات العامة تم تحديد 20 سبتمبر الجاري كأخر موعد لاغلاق عطاءات المناقصة.



ولفت إلى أنه من المقرر وبمجرد فض العطاءات من قبل الجهاز أن ترسل العطاءات الى الوزارة لدراستها فنيا واعداد التوصية الخاصة بها خلال شهر وفقا للوائح والقوانين المعمول بها داخل الجهاز.



وشدد العجمي على حرص القطاع على انهاء كافة الاجراءات الخاصة بالمناقصة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهاز والاجهزة الرقابية الاخرى لضمان سلامة الاجراءات من جميع النواحي الفنية والادارية مشيرا الى ان الوزارة تعول بشكل كبير على هذه المناقصة لاستكمال خطة الوزارة الرامية الى رقمنة كافة خدماتها اذ سيتم توريد مايقرب من 500 الف عداد كهرباء ذكي و230 الف عداد مياة ذكي ايضا من خلال المناقصة المذكورة ما يمكن الوزارة من تركيب العدادات لكافة قطاع السكن (الخاص ـ الاستثمار ـ الصناعي ـ التجاري ـ الحكومي ـ الزراعي ـ الجواخير) على مستوى محافظات الكويت.



وأوضح ان المرحلة الاولى الجاري تنفيذها حاليا والمرحلة الثانية المزمعة ستكون نقلة نوعية لمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للعملاء من مستهلكي الكهرباء والماء، اذ ان العدادات الجديدة سوف تحد من المشاكل التي كانت تسببها العدادات الميكانيكية القديمة من اعطال واحتراق واخطاء في حساب مديونيات الاستهلاك، اضافة الى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء من خلال العداد الذكي الذي سيمكن المستهلك من متابعة استهلاكه اليومي من خلال الهاتف الجوال اضافة الى العديد من المميزات الاخرى التي حرصت الوزارة على توافرها في هذه العدادات.