أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد يوسف الكندري عن طموح وتطلع مجلس الإدارة لتطوير وتحقيق نتائج غير مسبوقة في تاريخ العمل التعاوني وتصدر جمعية الروضة وحولي من خلال مبيعاتها وأرباحها والأنشطة الاجتماعية المقدمة للمنطقة والمساهمين.



وأضاف الكندري: نثمن قرار وزير الشؤون بتعديل المادتين (46) و(78) فيما يخص جرد العهد وتسجيل إثبات البضاعة المجانية لتطبيق أعلى درجات الشفافية وتنظيمها، ونتطلع في الوقت ذاته إلى الرقابة في الجمعيات المسبقة، وتطبيق الرقابة اللاحقة لمزيد من التطور وحسب ما جاء في النظام التعاوني.