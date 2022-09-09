ناقشت لجنة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بدول مجلس التعاون.



وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان لها إن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الـ 24 برئاسة نائب وزير العدل السعودي (دولة الرئاسة) د.نجم الزيد، وبمشاركة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة المستشار سلطان السويدي.



وذكر البيان أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين) ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت إلى أن الاجتماع أصدر توصياته لرفعها إلى الاجتماع الـ (32) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون والمقرر عقده في الرابع من أكتوبر المقبل.