فازت الكويتية د.كلثوم عوض برئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة بعد حصولها على 8 أصوات من أصل 13 صوتا.



وأعربت عوض في تصريح لـ«كونا» في ختام أعمال اجتماع الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة عن أملها في أن يكون لها دور ومساهمة في دعم المرأة العربية وتمكينها خلال فترة رئاستها للاتحاد.



وأشارت عوض إلى أنها كانت من المؤسسين الأوائل للاتحاد، مؤكدة انها ستبذل الجهود كافة حتى يكون لها «بصمة إيجابية» في دعم مسيرة المرأة العربية.



وأوضحت أن من بين أهدافها خلال فترة رئاستها الاتحاد تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرأة العربية في 16 مجالا مختلفا، وذلك من خلال التعاون بين جميع أفرع الاتحاد في الدول العربية والتنسيق في هذا الصدد مع الحكومات والقطاع الخاص لتمكين المرأة.



وأكدت عوض أهمية تأهيل الكوادر النسائية بالاتحاد العربي للمرأة المتخصصة لمواجهة التحديات التي تواجهها وزيادة الفرص المتاحة لها، مشيرة الى ضرورة إنشاء صندوق استثماري يهدف الى تلبية احتياجات الأفرع ودعم المشاريع الصغيرة.



وطالبت بإنشاء وحدة للتمييز والابتكار للفتيات الموهوبات في الوطن العربي مع توفير المنح العلمية والجوائز النقدية بالتعاون مع رئيسات الافرع والجهات المعنية في كل دولة، مبينة ضرورة مشاركة المنظمات المحلية والدولية في حماية المرأة من حالات العنف بكل أشكاله من خلال تثقيف المجتمع النسوي للتعرف على حقوقها القانونية.



وشددت د.عوض التي تحمل شهادة دكتوراه الفلسفة في التربية وتعمل حاليا في مجال الاستشارات التربوية، وسبق لها ان ترأست الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع الكويت في عام 2020، على أن المرأة الكويتية عنصر مهم ومؤثر في نهضة الكويت ولها دور ريادي في شتى المجالات لاسيما أنها تشارك في الحياة النيابية وتتبوأ أعلى المناصب الحكومية.