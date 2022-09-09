قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: لا تزال منطقة الخليج العربي ووسط وجنوب شبه الجزيرة العربية متأثرة بمنخفض الهند الموسمي وسينتهي هذا التأثير مع نهاية سبتمبر الجاري، موضحا أن المنخفض الجوي لا يزال مسيطرا على الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، حيث تتراوح قوته بين 1000 و1010 مليبار، مسببا حاليا هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بين الكوس على الكوس المطلعي تكون خفيفة، والمعتدلة السرعة تكون عالية في نسبة الرطوبة خصوصا على المناطق الساحلية والتي تجاوزت فيها نسبة الرطوبة 65 الى 80% الليلة الماضية.



وأضاف المرزوق: ستستمر رياح الكوس مع الرطوبة حتى يوم غد، وهناك احتمال كبير أن تنخفض الرطوبة انخفاضا كبيرا مع الساعات الأولى من يوم الأحد المقبل 11 سبتمبر ومن المتوقع أن تتحول الرياح وتكون بين شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة وتكون سرعتها بين 10 و30 كم/ س، لافتا الى أن هذا التحول في اتجاه الرياح الى شمالية سيؤدي انخفاض كبير جدا في نسبة الرطوبة، حيث ستنخفض وتكون بين 18 و30% اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت 10 الجاري، وسيستمر هبوب الرياح الشمالية إلى ما بعد يوم السبت 17 سبتمبر، ولكن ستستمر الحرارة المرتفعة وتكون من الأحد 11 سبتمبر إلى الأربعاء 14 منه بين 45 و46 درجة مئوية في النهار وفي الليل بين 30 و32 درجة، مشيرا إلى انه من اليوم الخميس مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية ستنخفض درجات الحرارة إلى دون 41 درجة مئوية ويكون الجو في الليل لطيف جدا 29-31 درجة مئوية، والله تعالى أعلم.