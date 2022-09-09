استقبل وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس أمس رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل.



وقال العتل بعد اللقاء إن الوزير الفارس أكد فتح باب التعيين في الفترة القريبة لتخصص هندسة البترول وأنه سيتم إلغاء شرط بند التأمينات من طلبات الراغبين في التعيين لأصحاب هذا التخصص، مضيفا: نشكر الوزير لتفهمه لمطالبات الترقية والتكويت المقدمة من قبل مهندسي القطاع النفطي، ونأمل استجابة «الخدمة المدنية» لمطالبنا في فتح المزيد من أبواب التوظيف المباشر للمهندسين، مشيرا الى ضرورة أن تكون هناك حوافز لاستقطاب كل التخصصات في مختلف الجهات الحكومية الأخرى. وأشار العتل إلى أن التوظيف المباشر يسهم في تنفيذ مبادرتين للجمعية، الأولى لتعيين مهندسين في سلك التدريس الذي يعاني نقصا في التخصصات العلمية، والثانية توظيف أكثر من 200 مهندس في وزارة الأوقاف، حيث أبدت الجمعية استعدادها لتدريبهم وتأهيلهم كمهندسين للإشراف والتنفيذ، متوجها بالشكر للوزير الفارس على سعة صدره ووعده بمتابعة كل قضايا الجمعية والأمور التي تهم المهندسين.