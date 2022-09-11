توج البنك الأهلي المتحد بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2022، من مجلة ميد، والتي تعد إحدى أكثر المصادر تميزا واحترافية في تغطية مختلف الأخبار والدراسات والتحليلات في مجال المال والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.



وقد نظمت هذه الجوائز بالتعاون مع مجلتي ريتيل بانكر إنترناشنال وپرايفت بانكر إنترناشنال، واللتين تعدان من أكثر المصادر موثوقية في عالم الخدمات المصرفية الخاصة.

وهذه هي النسخة السنوية الأولى من جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة ميد العالمية.



وتأتي هذه الجائزة شاهدا على الالتزام المستمر من البنك بتوفير ابتكارات ومنتجات متميزة وغير مسبوقة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.

ومن ضمن العوامل التي ساهمت في حصول البنك على هذه الجائزة: الخدمات المبتكرة، والأداء المالي المتميز، ومبادرات التحول الشاملة على مدار الأشهر الـ 12 الماضية.

ويضاف لتلك العوامل الوتيرة المستمرة والمتسارعة للبنك رغم ظروف الجائحة في مجالات متعددة، منها: الاستثمار في الثروة البشرية، وتوظيف أحدث الإمكانات التكنولوجية، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البيانات وتحليلاتها.



وقد تم تتويج البنك بهذه الجائزة بعد قيام لجنة الحكام المستقلة في في مجلة ميد، بتقييم كل المرشحين للجائزة والمفاضلة بينهم من خلال نقاط لكل جانب من جوانب التميز لدى جميع المرشحين ثم يتم دمج النقاط، ومقارنتها لاختبار الفائز.



وتعليقا على فوز البنك بهذه الجائزة المرموقة، صرح نائب مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك الأهلي المتحد مشاري شهاب في بيان صحافي: نفخر بهذه الجائزة التي تضاف إلى سجل نجاحاتنا، وتمثل اعترافا بأدائنا المتألق، وما نقدمه من حلول الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وفقا لأفضل التطبيقات والممارسات العالمية في هذا المجال ونجاحنا في بناء علاقات قوية وطويلة الاجل مع عملائنا وهو الأمر الذي من شأنه تأكيد مكانتنا الفريدة في الخدمات المصرفية التي يطمح إليها العملاء من ذوى الملاءة المالية العالية وتنال قبولهم.

وأضاف شهاب: إن ثقة عملائنا وولائهم للبنك الأهلي المتحد هي أهم ركائز نجاحنا، ولذا انتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر لعملاء البنك ولجميع زملائي في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لجهودهم المخلصة في الحفاظ على تميزنا وثقة عملائنا الغالية.