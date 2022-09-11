أعلنت جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، العلامة التجارية العالمية للسيارات الفاخرة، عن انضمام سيارتها الرائدة من طراز G90 إلى أسطول السيارات في المنطقة.



وتأتي النسخة الجديدة من سيارة G90 بتصميم مبتكر وعصري، وتعتبر أول نسخة ذات تصميم جديد كليا بعد التعديل الكامل الذي شهدته السيارة في عام 2018.

ويجمع الطراز في تسميته بين حرف G اختصارا لكلمة جينيسيس، والرقم 90 للإشارة إلى ريادة الطراز وتفوقه بالنسبة للعلامة الفاخرة.



ويتمتع طراز G90 بجاذبية فائقة وإطلالة عصرية تعكس الانسجام المتكامل مع روح العصر الحديث، ليكون التجسيد الأكثر جمالا في فلسفة العلامة التجارية للأناقة الرياضية حتى الآن، ما يظهر للعملاء قدرات السيارة على توفير تجارب فاخرة استثنائية.



ويقدم الطراز اتجاها جديدا وجريئا، مع ميزات مساعدة متقدمة تجعل القيادة أسهل من أي وقت مضى، إلى جانب مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة التي تضيف قيمة غنية على تجارب الركوب على متن سيارة رائدة فاخرة بكل تفاصيلها.



ويرتقي طراز G90 بتجربة العملاء ويقدم مواصفات القيادة الجديدة من حيث التنقل المريح إلى جانب العديد من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز تجربة السائقين والركاب على حد سواء.



كما توفر G90 الكثير من المزايا التي تجسد مدى دقة وحساسية السيارة وتطورها لتكون أكثر من أنها مجرد وسيلة نقل، مع خاصيات تناسب مختلف الاستعمالات، لتقدم جينيسيس لمحة عن رؤيتها في مستقبل التنقل.