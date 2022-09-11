عن دوره الرائد في القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت والمساهمة الفعالة في تنميته، حصد بنك الكويت الدولي (KIB)، وللسنة التاسعة على التوالي، لقب أفضل بنك إسلامي بالكويت لعام 2022 من منصة «World Finance» البريطانية، وذلك ضمن برنامج جوائزها السنوي العالمي «Islamic Finance Awards» لتكريم أفضل المؤسسات المالية الإسلامية.



وأضاف البنك في بيان صحافي أن منصة «World Finance» قامت أيضا بتكريم «KIB»، وللعام الثاني على التوالي، بجائزة أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت 2022.



هذا، وقد جاء تكريم «KIB» بجوائز العام من «World Finance» تقديرا لتميزه في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية الإسلامية، بما يتناسب تماما مع احتياجات العملاء، وتطويرها بما يواكب متطلباتهم المتغيرة باستمرار.



علما بأن «World Finance» تعد من أبرز المنصات الإعلامية الرائدة عالميا في المجال الاقتصادي والمالي، والتي تقوم منذ عام 2007 بتنظيم برنامج جوائز «Islamic Finance Awards» بشكل سنوي لاستضافة وتكريم أكبر المؤسسات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم، وتقديم معيار للنجاح قائم على أسس متعلقة بأفضل الممارسات المتبعة في عالم المال والأعمال على المستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، قامت لجنة تحكيم جوائز «World Finance» بترشيح «KIB» ضمن نخبة من مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي، لتجمع بعدها على اختياره من بينهم للفوز بها، مستندة في تقييمها للبنك إلى عدة معايير، شملت: تنوع وتميز الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية والتوجه نحو التمويل الإسلامي، كذلك الالتزام بمعايير المحاسبة الإسلامية وبالحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى قوة ومتانة البنية الرقمية للبنك، مع كفاءة تقنيات أمن وحماية الخصوصية وسرية البيانات. وأخيرا، شمولية وتأثير البرنامج المجتمعي.



وفي كلمة من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «KIB،» رائد جواد بوخمسين، بهذه المناسبة قال: «نحن سعداء بأن نرى KIB يحقق مثل هذا التقدم عاما بعد عام، ويتوج بـ «أفضل بنك إسلامي في الكويت» على مدار 9 سنوات متواصلة من وجهة تكريمية رفيعة المستوى مثل World Finance، ما يعكس أداءه المتنامي وتميزه في جميع المجالات المصرفية والتمويلية الإسلامية، علاوة على إنجازاته الاستثمارية، ومساهماته المجتمعية وغيرها من نجاحات».



وأكد بوخمسين خلال كلمته سعي البنك المتواصل نحو تعزيز باقة منتجاته وخدماته المبتكرة والمتكاملة، بما يلاقي متطلبات القطاع المصرفي ويواكب متغيراته، ويتماشى مع تطلعات العملاء إلى تجربته المصرفية الاستثنائية، والتي صممت لتناسب كل شريحة منهم حتى أصبحت جديرة بأن تنال تقدير واعتراف دولي لعام آخر من الوجهة ذاتها.



وفي ختام تصريحه، توجه بالشكر لجميع أعضاء فريق عمل KIB على مساهمتهم في تحقيق هذا الفوز للبنك، مشيدا بالمستوى الرفيع من الأداء الذي أظهروه طوال العام، وتفانيهم في العمل وفي تقديم أرقى مستوى من الخدمة للعملاء بما زاد من ثقتهم وعزز من تجربتهم المصرفية مع البنك.