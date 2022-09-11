شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، في معرض العودة إلى المدارس الأول الذي أقامته شركة نفط الكويت لعام 2022، وبهذه المناسبة قدمت stc لزوار المعرض مجموعة متنوعة من العروض الترويجية الحصريــة والمـصـمـمة خصيصا للطلاب العائدين إلى المدرسة وزوار المعرض.



وأقيم معرض شركة نفط الكويت «العودة إلى المدارس» في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر الجاري، لاستضافة أعضاء شركة نفط الكويت وعائلاتهم بالإضافة إلى الزوار الآخرين الذين حضروا المعرض باعتباره حدثا يفتح أبوابه للجمهور.



ومن خلال جناح stc المخصص في المعرض وبحضور أنفال عبدالرحيم من فريق العلاقات العامة في stc، استقبلت الشركة الزوار وقدمت لهم المزيد من المعلومات حول العروض الخـــاصــة والـــعروض الترويجية.

كما نظمت stc العديد من الأنشطة والألعاب للزوار، وحصل الفائزون على هدايا تذكارية من stc.



وفي بيان لها، أعربت stc عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض، الذي نظمته شركة نفط الكويت للمرة الأولى هذا العام التي تهدف إلى رفع معنويات الطلاب ودعمهم مع حلول العام الدراسي الجديد.



وأضافـــت الشــركة: «تتماشى أهداف المبادرة مع الأنشطة المختلفة التي شاركت فيها stc في الماضي لدعم الطلاب ونظام التعليم المحلي. حيث شكلت stc تعاونا ناجحا على مر السنين مع كيانات خاصة وحكومية مكنت الشركة في المقابل من إحداث تأثير إيجابي أوسع في المجتمع».



جدير بالذكر أيضا أن التعليم يعد من الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل لشركة stc، لذا عملت على تنظيم العديد من المبادرات هذا العام بتركيز أساسي على تمكين وتعليم جيل الشباب ودعم قطاع التعليم المحلي.



وكجزء من سلسلة أنشطتها الصيفية، نظمت stc وشاركت أيضا في العديد من المبادرات التي ركزت على دعم التعليم.

ومن ضمنها حملتها لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على صحة العقل والجسم والتغذية والتي أقامتها مؤخرا ضمن تعاونها الدائم مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية كجزء من استراتيجيتها الهادفة الى دعم الشباب الكويتي وهذا القطاع الحيوي.