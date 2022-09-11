أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعــية وحســـاب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: هليل صنت هليل الحربي، شريفه جعيلان علي مدغم، محمد ناصر محمد الدوسري، عبدالعزيز خالد محمد حسين، رائد خالد أحمد الياقوت، تهاني محمد خالد الهاجري، عايض زايد دواس العجمي، نواف مدعج زريب الديحاني، خالد سعد مبارك العازمي، عبدالله مرشد محمد المرشد.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: لولوة فارس عبدالرحمن العصيمي، فاطمة خالد عبد الهادي الحجيلان، سارة فادي محمد صالحة، نورا رعد أحمد الهزاع، أحمد عبدالعزيز أحمد الدعيج.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهرية» لعملاء Bloom وهم كل من: عذاري نايف جظعان العازمي، حصة منصور محمد الدوسري، ديمة بدر جاسر المطيري، يوسف أحمد ملفي العازمي، عذبي عبداللطيف يوسف خزعل.

وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دينار في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص».