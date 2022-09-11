العبلاني: الاستثمار برأس المال البشري أحد أهم ركائز إستراتيجية «الوطني» للنمو المستدام



في إطار استراتيجيته الفريدة لتوفير أفضل فرص التدريب والتطوير المهني الهادفة إلى تعزيز كفاءة موظفيه، احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة التاسعة من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز - المستوى الأساسي» والذي ينظمه البنك بالتعاون مع وكالة موديز العالمية.



حضر حفل تخريج الدفعة التاسعة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي، إضافة لمديرين تنفيذيين ومسؤولين في إدارة التدريب والتطوير.



وامتد البرنامج التدريبي على مدى شهرين وضم نحو 24 متدربا ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك ضمت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية ومجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة المخاطر والإدارة التنفيذية للمجموعة، وتم عقد فعالياته افتراضيا.



وتضمن البرنامج العديد من المحاور ومن بينها: مقدمة حول الخدمات المصرفية والتحليل المالي، التعريف الشامل بإدارة المخاطر وهيكلة المؤسسات المصرفية، أهم التحديات والصعوبات الائتمانية والتمويل، وكذلك تحليل توقعات التدفق النقدي للشركات إضافة إلى الحلول التي تتبناها الإدارات في البنوك والمؤسسات المصرفية.



كما سلط البرنامج الضوء على أساسيات إدارة العلاقات مع العملاء وسبل تطوير مهارات التواصل معهم لتحقيق التوازن في المناقشات مع أصحاب الأعمال للكشف عن الاحتياجات وتطوير الأفكار المالية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «يؤمن بنك الكويت الوطني بأن الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم الركائز الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام وضمان تفوق البنك وترسيخ ريادته، لذلك يسعى البنك لمواكبة أحدث التطورات في مجال التدريب والتطوير، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه لموظفيه من أجل تمكينهم وتأهيلهم من خلال البرامج المتخصصة».



وأضاف العبلاني أن البنك يولي أهمية كبرى لتنمية وتطوير كوادره البشرية باعتبارها أهم أصوله، وذلك من خلال توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم.



وأشار إلى أن كافة البرامج والدورات التي يتم تقديمها للموظفين تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة يتم وضعها وفق معايير منهجية وعلمية لتلبية احتياجات كافة الإدارات المعنية بالتعاون مع أفضل خبراء العمل المصرفي وأبرز جهات التدريب العالمية.



وتمثل الشراكة التدريبية مع وكالة موديز والتي تمتد لنحو 6 سنوات وشهدت تخريج نحو 154 متدربا ترجمة لخطط البنك التي ترسي قواعد تضمن احتراف مسار التطور الوظيفي لكوادر مجموعة الوطني، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية بما يسهم في تأهيل القيادات المصرفية وإكسابها الخبرة الكافية بالإضافة إلى تدريب تلك الكوادر على مواجهة مختلف التحديات في العمل المصرفي.



وتعد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أعرق المؤسسات المالية التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة والكفاءة المالية والائتمانية.