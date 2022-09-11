في إطار سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام ولتسهيل سبل التواصل والاتصال معهم، افتتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية مكتبها الجديد للمبيعات الخاص بإصدار تذاكر العلاج بالخارج والكائن في مبنى إدارة العلاج بالخارج في منطقة الصباح الصحية، حيث يستقبل المكتب عملاءه خلال الفترة من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن افتتاح المكتب الجديد يأتي ضمن خطط الخطوط الجوية الكويتية للتوسع في خدمة عملائها الأعزاء، ولتسهيل إنهاء إجراءات حجز تذاكر السفر للمرضى المسافرين، مبينة أن افتتاح المكتب أيضا سيختصر المسافة على العملاء الكرام ويخفف الضغط على مكتب مبيعات الفروانية، الأمر الذي يعطي العملاء خيارات متعددة في إنهاء إجراءات حجز تذاكر السفر.



واختتمت الخطوط الجوية الكويتية بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على أن تكون قريبة من عملائها متلمسة لاحتياجاتهم من خلال افتتاح مكاتبها سعيا منها لتعزيز تواجدها في مواقع حيوية في البلاد لتلبية احتياجات العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم عبر موظفين يملكون الخبرات الفنية في التعامل مع الجمهور.