عبدالحميد الخطيب



يتواجد الكاتب الكويتي الشاب عثمان الشطي هذه الفترة في بريطانيا من اجل الدراسة. وقال في تصريح لـ «الأنباء»: أحاول منذ فترة تقوية اللغة الانجليزية عندي، ووجدت أن هذا هو الوقت المناسب للسفر الى بريطانيا لكي آخذ «كورس» في اللغة، ومستمر في الدراسة حتى بداية العام الجديد 2023.



وتابع الشطي: لدى طموحات كثيرة في مجال الكتابة، واللغة الانجليزية ستفيدني كثيرا في مجال عملي، مشيرا الى انه بصدد الاعلان عن مفاجأة فنية قريبا، ولكن ينتظر أن تتم الاتفاقات حولها حتى يستطيع كشفها، مكتفيا بالقول: وجودي في الخارج لن يبعدني عن استكمال المشاريع الفنية التي أشارك فيها حاليا.



وكشف الكاتب الشاب عن جديده، قائلا: بدأ تصوير مسلسل «بطن وظهر»، وهو لشهر رمضان المقبل، من تأليفي، وإنتاج الفنان أحمد الجسمي، وإخراج سعود بوعبيد، وبطولة نخبة متميزة من نجوم الكويت والخليج، منهم: أحمد الجسمي، سعاد علي، شهد سلمان، مبارك المانع، محمد عاشور، زينب غازي، عبدالمجيد الرهيدي، وآخرون، والعمل كوميدي خفيف نناقش من خلاله عدة قضايا اجتماعية وإنسانية تهم الجمهور.