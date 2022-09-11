أشاد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة المدرسية بالإنجازات التي قدمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة الماضية بعدما أعلن عن الاستراتيجية الخاصة به 2021 ـ 2026 «مواهبنا في مدارسنا» والتي ساهمت بشكل كبير في تطور الرياضة المدرسية على المستوى العربي في فترة قصيرة. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في القاهرة بحضور وليد عايش نائب رئيس الاتحاد الكويتي وعضو الاتحاد العربي ـ رئيس اللجنة الفنية، حيث تضمن جدول الأعمال تحديد رزنامة المسابقات التي سينظمها الاتحاد العربي خلال الفترة المقبلة، حيث منح المكتب التنفيذي الدول الأعضاء الراغبة في الاستضافة مهلة حتى نهاية أكتوبر المقبل لتحديد موقفها والتقدم بطلب التنظيم مع تحديد المسابقات بجانب الاتحاد المشاركة.



من جانبه، أشار نائب رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وليد عايش إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي كان إيجابيا بعدما لمس من الأعضاء مدى حرصهم على دعم أنشطة الاتحاد التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الاجتماع ناقش فكرة تنظيم بطولة ألعاب عربية 2023 بمشاركة كافة الدول الأعضاء، وفتح ملف طلبات الاستضافة للألعاب الجماعية والفردية على أن يتلقى المكتب التنفيذي اقتراحات الدول ومناقشتها خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد في الكويت، بجانب تقديم أجندة خاصة بالاتحاد العربي استعدادا للانتخابات المقبلة المقرر لها العام المقبل.