يعقوب العوضي



يضع قائد الجهاز الفني في يد الكويت هيثم الرشيدي اللمسات النهائية على التشكيلة التي سيخوض فيها منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد والتي تقام في تونس خلال الفترة من 17 حتى 27 الجاري حيث خاض في ساعة متأخرة من مساء أمس أولى مبارياته الودية مع فريق إيركا الذي يلعب في دوري البوسنة، حيث ركز الجهاز الفني على عدة جوانب تكتيكية وبعض الجمل الخاصة بإنهاء الهجمات معتمدا على أسلوب الهجوم المعاكس واللعب على المضمون مع تقوية طرق الدفاع بمختلف الأساليب والرسوم التشكيلية والتمركز.

وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة سامح الهاجري أن الخطة تسير بصورة سلسة وأن الفريق في تطور تصاعدي من حصة تدريبية إلى أخرى، مشيرا إلى أن «الأبيض» يطمح للمنافسة على مختلف الألقاب المحلية والدولية.



وأضاف: بدأنا رحلة الإعداد من 10 أغسطس الماضي محليا حيث ركز المدرب على الجوانب البدنية واستعادة الحس الكروي والتهديف واللعب على المضمون ثم انتقلنا إلى معسكر البوسنة والذي نضع من خلاله آخر لمسات الجهاز الفني على التشكيلة لخوض البطولة المرتقبة والتي تعتبر أيضا إعدادا جيدا لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».