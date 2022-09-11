هادي العنزي



أشاد سفير مملكة تايلند لدى الكويت روج تامونغكول بفكرة إقامة بطولة الكويت الأولى للألعاب القتالية المقررة 24 الجاري، التي تشمل إقامة 13 نزالا في رياضتي المواي تاي والملاكمة للهواة والمحترفين.



وأبدى تامونغكول خلال اجتماعه بصاحب شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي، ورئيس اللجنة الكويتية للمواي تاي عبدالسلام السندي في نادي «8 لمز» للمواي تاي، أبدى سعادته بإقامة حدث رياضي كبير ورفيع المستوى، ويعد الأول من نوعه في الكويت لرياضة المواي تاي.

وذكر تامونغكول أن سفارة بلاده تخطط لتنظيم جولة ترويجية لرياضة المواي تاي في الكويت العام المقبل، تشمل إقامة منافسات رفيعة المستوى لهذه الرياضة التايلندية التاريخية، بحضور ومشاركة عدد من أبطال اللعبة، وصفوة المدربين التايلنديين، وذلك احتفالا بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وتايلند.

من جانبه، أكد مشعل الفجي أن اللجنة المنظمة للبطولة تحرص على تحقيق أقصى درجات النجاح للبطولة، لتكون بداية مثالية لإقامة العديد من البطولات الدولية لرياضة المواي تاي والألعاب القتالية المتنوعة في المستقبل المنظور.