ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم



ألحق كاظمة خسارة موجعة وثقيلة بالقادسية وتغلب عليه 3-1، مكتفيا بهذه الأهداف بعدما لمس من مضيفه استسلاما وانهيارا أصاب جماهيره بالحيرة من انتكاسة فريقه على ملعبه وبين أنصاره، وبتلك النتيجة اعتلى «البرتقالي» صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط متفوقا على السالمية بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 6 نقاط.



وسجل أهداف كاظمة كل من جاي ديمبلي (33) وشبيب الخالدي (51 و55) فيما سجل هدف «العزاء» للقادسية قائده بدر المطوع من ركلة جزاء (70) ويمكن القول إن المطوع «37 عاما» كان أفضل لاعبي فريقه، بل كان يلعب وحيدا فيما كان باقي اللاعبين ومدربهم ناصر الشطي يتفرجون فلم يتمكن «الأصفر» من تهديد خصمه ولا حافظ على مرمى حارسه علي جراغ فخرج بأسوأ خسارة منذ سنوات!، فيما استحق كاظمة بقيادة مدربه الصربي ماركوف الفوز بعدما قدم لمسات جمالية بأفضلية لاعبيه وفي مقدمتهم جاي ديمبلي وميكيل أومو وشبيب الخالدي وأحمد عرسان فكانت الكرة تخرج من أقدام لاعبيه بالمسطرة باتجاه مناطق الخطورة والتي أنصفتهم بثلاثة أهداف مرسومة ومثلها ضاعت لعدم التركيز.



من جانبه، فإن القادسية الذي أغضب جماهيره الحاضرة ضل كل الطرق المؤدية إلى مرمى خصمه وظهرت خطوطه خصوصا في الشوط الثاني مفككة وهشة لا تقوى على الالتحام ولا تقدر على التهديد واكتفى لاعبوه بالتمريرات الخاطئة والتسديدات العشوائية.



وقد أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري وجاءت قراراته سليمة.



إلى ذلك ‫أكد مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف أن فريقه فرض سيطرة مطلقة على نظيره القادسية، وانتهت بفوز البرتقالي 3-1، مضيفا سجلنا في الوقت المناسب، وتحكمنا في مجريات اللعب، باستثناء 10 دقائق تمكن خلالها المنافس من تسجيل هدف التقليص، الذي جاء من خطأ فردي، وهي مشكلة متوقعة في مثل هذه المباريات المتكافئة.



وأشار ماركوف أن مواجهة البرتقالي المقبلة والتي تجمعه مع النصر الخميس المقبل، ستكون صعبة بدرجة كبيرة على الفريقين، وقال: «خطتنا في البطولة الأطول بالموسم أخذ المباريات كل على حدة، وهدفنا الرئيسي المنافسة على المركز الأول، وعليه فإن جميع المواجهات صعبة، ومطالبون جميعا بتقديم الأفضل، والصعود تدريجيا من حيث الأداء الفني والبدني، ووصولنا إلى النقطة السابعة بعد 3 جولات لا يعني الكثير، إنما يمثل حافزا لمزيد من العمل والجهد».



من جهة اخرى، يعود لاعب وسط البرتقالي ناصر فالح من رحلة علاج في المانيا امتدت لشهرين بعد اجرائه عملية جراحية بالكتف.



بدوره قال مدرب القادسية ناصر الشطي إن الفريق قدم مباراة مميزة أمام كاظمة رغم الخسارة، وان «الأصفر» كان الطرف الأفضل والأخطر طوال المواجهة وخلق العديد من الفرص، لكن الأخطاء الفردية كانت السبب الرئيسي وراء خسارة النقاط الـ 3، خصوصا على المستوى الذهني في الهدفين الثاني والثالث.



وأشار الشطي إلى أن «الأصفر» لم يتراجع بدنيا وكان مسيطرا حتى نهاية المباراة، مشيرا إلى أن عامل الجو على الفريقين رغم صعوبة اللعب في ظل هذه الأجواء، لافتا إلى أن القادم أفضل.