مبارك الخالدي



حقق التضامن فوزه الأول هذا الموسم بالتغلب على ضيفه الجهراء بهدف نظيف، حيث جاءت المباراة ضعيفة المستوى خالية من اللمحات الفنية، وبهذا الفوز رفع التضامن رصيده الى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الجهراء عند 4 نقاط وشهدت المباراة خروج لاعب الجهراء عبدالعزيز أسعد بالبطاقة الحمراء (93).



وتقدم التضامن عبر ركلة جزاء بعد خطأ الحارس بدر الصعنون بدخوله القوي ضد المهاجم يوسف العنيزان، حيث لم يتردد الحكم علي عباس في احتسابها ونفذها بنجاح توني اويارو (7)، فيما ألغى الحكم هدف التعادل للجهراء من كرة ثابتة نفذها عبيد رافع بعد الرجوع إلى تقنية الحكم المساعد (10).



وأجاد التضامن تنظيم صفوفه لاحتواء اندفاع منافسه، وكاد أوساكا يعيد الجهراء إلى أجواء المباراة لكن كرته علت العارضة (38) كما سدد عبدالعزيز مروي كرة ارتدت من جسد المدافع عبدالعزيز عبدالرضا وسط مطالبة بركلة جزاء، لكن الحكم عباس تألق في عدم احتساب الركلة رغم رجوعه لتقنية الفار (44) وفي الشوط الثاني الذي تميز بالتسرع والعشوائية من الجانبين، تلقى الجهراء ضربة بخروج القائد عبيد رافع بداعي الإصابة (60).



وفي المقابل، حافظ «العنيد» على توازنه محاولا استثمار المساحات الخالية، لكن دون خطورة على مرمى الحارس الصعنون، وفي الوقت بدل من الضائع تضاعفت أزمة الجهراء بخروج اللاعب عبدالعزيز أسعد مطرودا لدخوله القوي على أبو بكر ديارا.