هادي العنزي



أشاد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب بأداء فريقه بعد الفوز على النصر، ليحصد «الأشاوس» أول ثلاث نقاط في رصيدهم.



واضاف: «لم نقدم الأداء المأمول في المباراة الأولى بالدوري أمام كاظمة، فيما قدمنا أداء متميزا في المباراة الثانية ولكن لم نحصل على النتيجة المرضية أمام القادسية، وقد حرصنا في ثالث المواجهات على الخروج بأداء جيد ونتيجة تعبر عن التطور الذي يشهده الفريق، ووفقنا بهذا الأمر بدرجة كبيرة بأداء متميز من اللاعبين، لنتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، رغم الجودة التنظيمية والتكتيكية التي يتحلى بها النصر».



وأشار الخطيب إلى أن هدف «العنابي» الوحيد جاء بمهارة فنية للاعب محمد دحام، ما صعب الأمور على فريقه، ولكن الطرد المبكر لأحد لاعبي النصر اثر عليهم سلبا، مبينا: «عرفنا جيدا أن النقص العددي للخصم سيؤدي إلى إرهاقه، وعليه لم نستعجل النتيجة، وانتظرنا حتى الدقائق الحاسمة لقلب النتيجة والخروج بالنقاط الثلاث، وذلك بعد أن بسط الفحيحيل أفضلية واضحة في الشوط الثاني، واستحوذ على أغلب فتراته، كما جاءت التبديلات لتنشيط الحالة الهجومية وهو ما وفقنا به».