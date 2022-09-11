غادر البلاد متوجها إلى البحرين وفد المنتخب الوطني للشراع لإقامة معسكر تدريبي بالتعاون مع الاتحاد البحريني للشراع في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة العربية للقوارب الشراعية التي ستقام خلال أكتوبر المقبل في سلطنة عمان إلى جانب استعداداته للبطولات الخليجية والإقليمية والدولية.



ويرأس الوفد أحمد عبدالسلام الفيلكاوي رئيس لجنة الشراع والتجديف والكايك في النادي البحري الرياضي الكويتي فيما يضم زين العابدين خيرات مدربا و8 لاعبين ولاعبات، 5 منهم لفئة الليزر، وهم: سارة العساف، أمينة شاه، على القلاف، علي الفيلكاوي، جاسم الكندالي، و3 لاعبين لفئة الأوبتمست هم: ابراهيم الصايغ، حسين يونس عبدالواحد، عبدالله الفيلكاوي.



هذا، وقال أحمد الفيلكاوي إن المعسكر سيستمر حتى 20 الجاري، وإن الجولات التدريبية الميدانية ستقام على شاطئ الجزائر بنادي الشراع البحري، فيما تم إعداد خطة تدريبية للاحتكاك بهدف تأهيل اللاعبين واللاعبات ورفع مستواهم بمشاركة أشقائهم في البحرين إلى جانب تبادل الخبرات الفنية بين المدربين والتعرف على مستجدات قوانين التحكيم الدولية في ظل الخطة الاستراتيجية التي وضعها النادي البحري لتأهيل المنتخب للمشاركة في الأولمبياد.